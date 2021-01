WhatsApp Web: Fortan wird biometrische Authentifizierung benötigt

Wer künftig auf WhatsApp Web oder die WhatsApp Desktop-App zu­grei­fen will, muss die Anmeldung ab sofort erst per Fingerabdruck oder Ge­sichts­er­ken­nung über das Smartphone absegnen. WhatsApp will damit weiter für mehr Nutzer-Sicherheit sorgen.

Rollout bereits gestartet

News und Infos zum beliebten Messenger

WhatsApp arbeitet weiter daran, bestmögliche Nutzer-Sicherheit zu gewährleisten. Wie heute auf Twitter zu lesen war , wird für die Nutzung von WhatsApp Web und der WhatsApp Desk­top-App ab sofort eine biometrische Authentifizierung des Users benötigt. Wer das nächs­te Mal seine WhatsApp-Nachrichten beispielsweise im Browser überprüfen will, muss die Anmeldung erst per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung über das Smartphone be­stä­ti­gen.Bislang genügte es, einen QR-Code mit der Kamera des eigenen Smartphones zu scannen, um sich in WhatsApp Web anzumelden. Wenngleich bequem, barg dieser Vorgang auch ein größeres Sicherheitsrisiko. Theoretisch konnten beliebige Personen Zugang zum Smartphone und somit auch zum WhatsApp-Web-Account eines anderen erlangen. Die biometrische Au­then­ti­fi­zie­rung soll nun für zusätzliche Sicherheit gegen missbräuchliche Nutzung sorgen.Der Rollout des neuen Features ist sowohl für An­dro­id als auch iOS bereits gestartet. Auf An­dro­id-Geräten, welche biometrische Au­then­ti­fi­zie­rungs­sys­te­me nutzen, wird die Funktion au­to­ma­tisch aktiviert sein. Das gleiche gilt für iOS-Devices mit mindestens iOS-Version 14. Ein­zi­ger Nachteil ist, dass sich das Feature nicht einfach deaktivieren lässt. Wer die biometrische Authentifizierung für WhatsApp abschalten will, muss dafür das ganze biometrische Au­then­ti­fi­zie­rungs­sys­tem des Smartphones deaktivieren.WhatsApp betont, dass die App während der Authentifizierung zu keiner Zeit Zugang zu auf dem Smartphone gespeicherten Daten hat. Der Prozess selbst werde nämlich von den bio­me­tri­schen APIs des jeweiligen Betriebssystems abgewickelt.