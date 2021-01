Nach Rechtsstreit mit Blackberry: WhatsApp bekommt Funktion zurück

Anfang 2020 hatte WhatsApp für deutsche Nutzer die Funktion entfernt, von Chats einen Export vornehmen zu können. Der Grund: ein Patentstreit zwischen Facebook und Blackberry . Wenige Tage nach einer Einigung taucht die Funktion jetzt in einer Testversion wieder auf.

Noch nicht offiziell

Im FAQ-Beitrag zum Export von Chats bei Whatsapp stand seit Anfang letzten Jahres der Vermerk: "Diese Funktion wird in Deutschland nicht unterstützt." Im Januar hatten die Entwickler die Funktion für deutsche Nutzer aus der App entfernt, nachdem das Münchner Landgericht Anfang Dezember 2019 wegen eines Patentstreits zwischen Facebook und Blackberry eine entsprechende Anordnung erlassen hatte. Am 15. Januar konnte jetzt Bloomberg eine Einigung der Streitparteien vermelden.Schon einen Tag zuvor hatte WABetainfo einen Hinweis darauf entdeckt, dass der "globale Patentstreit" beendet worden war. So zeigt sich nach einer Analyse der neuen WhatsApp Beta für Android 2.21.2.5, dass sich die Entwickler nicht lange Zeit damit lassen, die Export-Funktion für deutsche Nutzer wieder zu aktivieren. "Mehrere deutsche Benutzer von unserem Discord-Server haben berichtet, dass die Funktion aktiviert ist", so WABetainfo. Einen Tag später kann man nach Release der Whatsapp-Beta 2.21.20.14 für TestFlight-Nutzer auch für iOS eine Rückkehr der Funktion vermelden - auch wir können auf einem Android-Gerät mit Beta-Version bestätigen, dass der Export wieder verfügbar ist.WhatsApp selbst hält sich zum aktuellen Zeitpunkt noch mit einer offiziellen Meldung zurück, die dürfte wohl erfolgen, wenn die Funktionen in den stabilen App-Versionen zur Verfügung stehen. Sobald verfügbar, findet sich wie vor der Entfernung im Chat-Menü unter "Mehr" dann wieder der Punkt "Chat Exportieren" - wie üblich kann es allerdings noch etwas dauern, bis die Funktion wieder allen deutschen Nutzern zur Verfügung steht.