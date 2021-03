WhatsApp bekommt demnächst Option für "selbstzerstörende" Bilder

Der Messenger WhatsApp beherrscht seit dem letzten Jahr die Möglich­keit, Nachrichten versenden zu können, die sich selbst zerstören bzw. auslaufen und löschen. Nun kommt eine ganz ähnliche Möglichkeit auch für Bilder, diese sollen nach einer vordefinierten Zeit verschwinden.

Kein Export möglich

Die Möglichkeit zu Nachrichten, die sich selbst löschen, hat WhatsApp im vergangenen Herbst vorgestellt und freigeschaltet. Damals schrieb der zu Facebook gehörende Messenger: "Aktuell bleiben WhatsApp Nachrichten oft für alle Zeiten auf unseren Telefonen. Es ist sicher toll, Erinnerungen an Freunde und Familie aufzubewahren, doch das meiste von dem, was wir senden, muss nicht eine Ewigkeit überdauern."Wenn selbstlöschende Nachrichten aktiviert sind, verschwinden neue Nachrichten, die an einen Chat gesendet werden, nach sieben Tagen. WhatsApp dazu: "Das trägt dazu bei, dass sich der Chat freier und privater anfühlt." Eingeschaltet werden solche Nachrichten mit "Ablaufdatum" in persönlichen Chats von den beiden Teilnehmern, in Gruppen haben Admins die Möglichkeit dazu.Offenbar kommt das Feature auch gut an, denn laut WABetainfo will WhatsApp dieses demnächst erweitern. Demnach arbeitet der Messenger an einem Update für iOS und Android, das diese Möglichkeit für Fotos bietet. Im Fall der Bilder gibt es auch Besonderheiten: Verschickt man eine solche temporär verfügbare Aufnahme, dann will man natürlich auch nicht, dass diese manuell gesichert wird.Deshalb wird es auch nicht möglich sein, solche selbstlöschenden Bilder zu exportieren. Hier wartet auf die Entwickler noch Arbeit: Denn damit die Funktion tatsächlich im Sinne der Erfinder nutzbar ist, muss WhatsApp noch eine Screenshot-Sperre integrieren. Denn andernfalls könnte man schlichtweg eine Bildschirmaufnahme eines solchen Fotos machen und das Feature wäre vollkommen sinnlos.