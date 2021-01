Bastler starten Windows 10X auf dem Surface Go LTE & Lumia 950 XL

Die neue Betriebssystem-Variante Windows 10X scheint für Neugierde in der Entwickler-Community zu sorgen. Zwei Bastler möchten die Software auf dem Surface Go LTE und dem Lumia 950 XL zum Laufen bringen. Mo­men­tan ist das Vorhaben noch mit Einschränkungen verbunden.

Installations-Tool auf dem Lumia 950 XL

Windows 10X noch ohne Win32-Support

Wie Deskmodder schreibt, arbeiten die beiden Entwickler Gustave Monce und Daniel Kornev derzeit daran, das ursprünglich für Dual-Screen-Hardware konzipierte Windows 10X auf mobilen Geräten zu installieren. Daniel hat es geschafft, den Build 20279 auf dem Surface Go LTE zu starten. Hierbei stehen allerdings sowohl das WLAN-Modul als auch die Kamera des Tablets nicht zur Verfügung, da die erforderlichen Treiber noch fehlen dürften.Gustave konnte immerhin die Installations-Oberfläche von Windows 10X auf dem Lumia 950 XL zum Vorschein bringen. Die Installation dürfte sich auf dem Windows Phone deutlich schwieriger als auf dem Surface Go LTE gestalten, da selbst für die Kernkomponenten des Geräts spezielle Treiber benötigt werden.Das Lumia 950 XL war auch in der Ver­gan­gen­heit bei vielen Bastlern beliebt. So wurde daran gearbeitet, die ARM-Variante von Windows 10 und damit ein vollwertiges Desktop-Be­triebs­sys­tem auf dem Smartphone zum Laufen zu bringen.Aktuell bringt Windows 10X allerdings nur einen eingeschränkten Nutzen mit sich. Die neue Variante des Redmonder Betriebssystems ist noch nicht dazu in der Lage, Win32-An­wen­dun­gen auszuführen. Damit können ausschließlich im Microsoft Store bereitgestellte Apps ver­wen­det werden. Der Support für Win32-Programme soll im Herbst nachgeliefert werden.