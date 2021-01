Bericht: Neue Smartphones der Ex-Huawei-Tochter Honor mit Google?

Die frühere Huawei-Tochter Honor will offenbar schleunigst wieder in westliche Märkte vordringen und dabei neue Smartphones mit Googles Apps und Services auf den Markt bringen. Entsprechende Modelle werden bereits entwickelt, so ein Bericht aus Russland.

Neue Produkte mit Play Store noch im Frühjahr auch in Europa?

Honor

Wie die russische Zeitung Kommersant von mehreren Quellen aus dem Umfeld von Honor erfahren haben will, arbeitet die inzwischen zumindest offiziell unabhängig arbeitende frühere Huawei-Tochtermarke an mehreren neuen Smartphone-Modellen, die wieder mit den Google Mobile Services (GMS) ausgerüstet sein sollen.Zuletzt war es Honor wie dem früheren Mutterkonzern nicht möglich, seine Smartphones mit den Google-Apps und -Diensten anzubieten, weil Google durch die von der US-Regierung verhängten Sanktionen gegen Huawei die Zusammenarbeit einstellen musste. Stattdessen musste Honor einen separaten App-Store anbieten und konnte neue Updates für die Android-Basis seiner Geräte nicht mehr direkt von Google beziehen.Geht es nach den von Kommersant zitierten Quellen, soll sich dies in naher Zukunft ändern. Noch im Frühjahr will Honor angeblich eine neue neue Serie von Geäten für Russland und andere Märkte außerhalb von China vorstellen, bei denen statt der bisher als Zwischenlösung verwendten Huawei App Gallery wieder die ganz normalen Google-Services verwendet werden.Vermutlich wird es sich bei den geplanten neuen Geräten mit Google-Apps und -Services um die für Europa und andere westliche Länder vorgesehen Ausgaben der Smartphones der neuen Honor V40-Serie handeln. Diese sollten eigentlich heute in China erstmals offiziell vorgestellt werden, doch verschob Honor den Launch kurzfristig auf den Freitag dieser Woche.Die Honor V40-Smartphones sind die ersten neuen Modelle, die Honor als eigenständige Marke vorstellen will. Allerdings handelt es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit nur um abgewandelte Versionen der Produkte, die Huawei in China als Teil der Nova-8-Serie auf den Markt gebracht hat.