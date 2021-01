Kein Sex für 'Terroristen': Dating-Apps werfen Kapitol-Angreifer raus

Nach dem "Sturm" auf das US-Kapitol durch tausende Anhänger des scheidenden US-Präsidenten Trump gehen nicht nur die Behörden auf die Jagd nach Personen, die damit illegal gehandelt haben. Auch bei Dating-Plattform wird jetzt massiv durchgegriffen.

Wie die Betreiber der Dating-Plattform Bumble und der Konzern hinter den Diensten Tinder, Hinge, OKCupid, Match und Plenty of Fish mitteilten, haben sie mit einer groß angelegte Löschaktion begonnen. Dabei werden die Profile aller Personen gelöscht, die sich an dem Angriff auf den Sitz des US-Kongresses beteiligt haben.Wie die Washington Post berichtet, hat die Match Group, zu der neben Tinder auch eine ganze Reihe großer Anbieter von Dating-Diensten gehören, ihr Vorgehen gegen Teilnehmer der Erstürmung des Kapitols bestätigt. Man verbiete alle Inhalte, die Terorrismus oder Rassenhass bewerben.Man habe außerdem begonnen, alle Nutzer zu entfernen, bei denen eine Beteiligung an dem Angriff auf das Kapitol nachgewiesen werden konnte, so das Unternehmen. Man werde außerdem gegen alle Nutzer vorgehen, die von der US-Bundespolizei FBI wegen inländischem Terrorismus verfolgt werden.Darüber hinaus werde man immer mit den US-Behörden bei ihren Ermittlungen kooperieren, so das Unternehmen. Einige Nutzer der Dienste gingen auf ihre Weise auch selbst gegen die ihrer Meinung nach illegalen Aktivitäten anderer User vor. So konnte man bei Bumble die Angabe zur politischen Einstellung auf "konservativ" ändern, woraufhin dann manche weibliche Nutzerin von diversen Anfragen von Männern überschwemmt wurde, die sich mit ihrer Anwesenheit beim Angriff auf das US-Kapitol brüsteten.Ein Teil der Nutzerinnen machte sich die Mitteilungsfreudigkeit der Kapitol-Erstürmer damit zu Nutze und begann, Links und Namen der Personen an die US-Behörden zu melden.