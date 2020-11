Alles neu in der DHL-App: Mobiles Briefporto, Paket-Tracking & mehr

Bisher war das mobile Portoangebot der Post auf einen SMS-Dienst und Online-Portale beschränkt. Jetzt legt die Post dank der großangelegten Digitalisierungsoffensive nach. Die App "DHL & Post" wird zur Anlaufstelle für Brief- und Paket-Porto, Tracking und mehr.

Wie kommt man leicht an eine Briefmarke? Die Antwort lautet ab sofort auf jeden Fall auch: App installieren! Noch Anfang des Jahres hatte die Post angekündigt, dass man eine große Digitalisierungsoffensive im Konzern vorantreiben will. Ein Stück dieser Bemühungen ist die App Post & DHL für iOS und Android die alle Dienstleistungen des Unternehmens "vom Kauf von Brief- oder Paketmarken bis zur Sendungsverfolgung" in einer Anwendung bündelt, so die Post laut heise Praktisch ist dabei auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt sehr schnell und einfach Porto für Briefe und ähnliche Sendungen in der App zu erwerben - das funktioniert dabei ganz ähnlich zu dem bisher verfügbaren Handyporto, das einen Kauf per SMS ermöglicht hatte. Ab jetzt kann das Porto in der App bezahlt und dann wie früher ein Zahlencode auf die Sendung geschrieben werden. Alternativ ist auch der Ausdruck möglich. Der Porto-Berater in der App soll bei Unsicherheiten Hilfestellung leisten können.Die anderen Teile der App sind dabei wie bisher voll auf das umfassende Tracking von Paketsendungen ausgelegt. Angemeldete Nutzer erhalten Zugriff auf die Historie der letzten 100 Sendungen. Die App informiert über aktuell in der Zustellung befindliche Sendungen, am Morgen des Liefertages wird hier dann auch ein Zustellfenster von 90 Minuten angegeben.Man darf sehr gespannt sein, wie die Post in den nächsten Jahren mit den Bemühungen rund um eine Digitalisierung vorankommt. Ein großer Kritikpunkt vieler Nutzer dreht sich um die Unzuverlässigkeit von Paketzustellungen. Zwischen Zetteln im Briefkasten und E-Mails sind die Benachrichtigungen bei Zustellung an Nachbarn und Co. hier oft sehr unzuverlässig, genau hier ist also viel Raum für eine Anwendung, die Informationen und Angebote bündelt. Noch sind die Änderungen in der App nicht für alle verfügbar, das wird sich in den nächsten Tagen ändern.