OneStopBox: Weiße Version der Packstation für alle Paketdienste kommt

Die gelben Packstationen der Deutsche-Post-Tochter bekommen jetzt Gesellschaft. Zukünftig soll eine weiße Variante unter dem Namen OneStopBox zur Verfügung stehen. Diese steht dann allen Paket-Dienstleistern zur Verfügung.

Auch für den Einzelhandel

Interesse bei Kommunen

Zusammenfassung Neue weiße OneStopBox ergänzt gelbe Packstationen

Deutsche Post-Tochter INAL entwickelte anbieteroffenes System

IT-System ermöglicht Nutzung durch alle Paketdienste und Einzelhändler

2024 Start mit 100 Automaten, 2025 Ausbau auf 2.000 geplant

Ziel: Größtes offenes Automatennetz in Deutschland schaffen

Kommunen und Stadtverwaltungen forderten anbieterunabhängige Lösung

OneStopBox ergänzt, ersetzt aber nicht bestehende Packstationen

Die DHL hatte im Januar eine neue Tochter namens "Innovative und nachhaltige Automations-Lösungen GmbH" (INAL) gegründet, deren Aufgabe es ist, auf dem Grundkonzept der Packstationen ein neues anbieteroffenes Automatensystem zu entwickeln. Dieses ist nun fertig und soll jetzt starten.Den Kern dessen bildet ein IT-System, an das sich Paketdienstleister andocken können. Auch deren Kunden können dann Pakete über den Automaten empfangen oder auch verschicken. Wie die DHL mitteilte, könnten sich aber auch Einzelhändler an das System anschließen und dann Waren, die online zur Abholung bestellt werden, in die Fächer legen, sodass die Kunden unabhängig von Öffnungszeiten an ihre Produkte kommen.Die Automaten sollen an gut erreichbaren, zentralen Standorten aufgebaut werden. Dabei plant die DHL durchaus bereits in recht ordentlichen Dimensionen: In einem ersten Schritt werden in diesem Jahr rund 100 Automaten der OneStopBox vor allem in größeren deutschen Städten installiert, 2025 sollen etwa 2.000 folgen. Es wird allerdings etwas dauern, bis man die Abdeckung der Packstationen erreicht - von diesen gibt es bereits rund 13.000 Stück."Mit unserer Lösung schaffen wir zusätzliche Kapazitäten an Automatenfächern für alle Paketdienstleister in Deutschland. Die Stationen helfen ihnen somit, die insgesamt wachsenden Paketmengen zuzustellen, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in der Paketbranche. Unser Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Paketdienstleistern und dem stationären Einzelhandel das größte offene Automatennetz in Deutschland zu betreiben", sagt Lukas Beckedorff, Geschäftsführer der INAL.Den Ausschlag für die Entwicklung hätten Gespräche mit Kommunen und Stadtverwaltungen gegeben, die jeweils Interesse an einer anbieterunabhängigen Variante der Packstation angemeldet haben. Eine Umwandlung der gelben Packstationen soll es aber wohl nicht geben, die OneStopBox soll deren Netz lediglich ergänzen.