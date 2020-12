Knights of the Old Republic 2: Star Wars-Klassiker kommt für Phones

Vor ziemlich genau 16 Jahren ist der Nachfolger des für viele besten Star Wars-Spiels aller Zeiten erschienen, nämlich Knights of the Old Republic 2 . Das auch unter der Abkürzung KoTOR 2 bekannte Spiel bekommt nun eine mobile Version, und zwar bereits nächste Woche.

Für Android und iOS

Der erste Teil von Knights of the Old Republic gilt als eines der Meisterwerke und vielleicht das beste Spiel von BioWare. Die Rollenspielspezialisten, die heute nur noch ein Schatten ihrer selbst sind, haben mit KoTOR einen absoluten Fanliebling geschaffen. Das Star Wars-RPG genießt auch noch heute einen Kultstatus und das gilt mit Einschränkungen auch für den Nachfolger.Denn obwohl Star Wars: Knights of the Old Republic 2 nicht ganz an den Erstling herankommt und auch nicht von BioWare, sondern Obsidian Entertainment entwickelt wurde, gilt auch der Nachfolger als ein erstklassiges Spiel. Und dieses gibt es ab nächster Woche auch zum Mittnehmen bzw. für die Hosentasche.Denn der auf Mac-Portierungen und Mobilversionen spezialisierte Entwickler Aspyr Media hat bekannt gegeben , dass man das Spiel mit dem Untertitel The Sith Lords ab dem 18. Dezember 2020 für iOS und Android zum Preis von 15 Dollar anbieten wird. Laut dem in Austin, Texas beheimateten Entwickler wurde das Gameplay speziell für Mobilgeräte optimiert, man sollte sich hier aber keine Remastered-Version oder ähnliches erwarten, die Grafik sieht entsprechend durchaus nach 2004 aus.Die grundsätzliche Qualität in Sachen Gameplay und Geschichte sollte das nicht schmälern. Wer KoTOR 2 nicht kennt: Das Rollenspiel erzählt die Geschichte eines verbannten Jedi-Ritters, der ein Sith-Komplott verhindern muss und sich hierfür mit anderen Charakteren zusammentun muss. Wie bereits beim ersten Knights of the Old Republic kann er dieses Ziel mit Hilfe der hellen oder auch dunklen Seite der Macht erreichen - die entsprechenden Entscheidungen machen auch einen großen Teil des Reizes von KoTOR 2 aus.