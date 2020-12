Details zu The Book of Boba Fett: So geht es bei Star Wars weiter

Seit letzten Freitag ist klar: Star Wars bekommt eine weitere Serie, und zwar eine, auf die viele Fans seit Jahren hoffen, nämlich mit Boba Fett in der Hauptrolle. Der beliebteste Kopfgeldjäger der Film-Ära feierte be­kannt­lich in The Mandalorian eine Rückkehr, doch das ist nicht alles.

Jon Favreau schafft Klarheit

Vor eineinhalb Wochen hat Disney eine schier unglaubliche Anzahl an neuen Star Wars-Produktionen angekündigt und dabei hat sich der Medienkonzern eine Überraschung für das Staffelfinale von The Mandalorian aufgehoben. Denn in der Post-Credits-Szene wurde The Book of Boba Fett angekündigt, das ist ein Spinoff, das im "direkten" Universum von Din Djarin alias The Mandalorian spielt.Die überraschende Ankündigung von The Book of Boba Fett hatte aber viele Fragezeichen zur Folge, was auch am durchaus ebenso überraschenden Ende der zweiten Staffel von The Mandalorian lag. So vermuteten einige, dass mit The Book of Boba Fett gar keine eigene Serie gemeint ist, sondern es sich hier um den Namen der dritten Staffel von The Mandalorian handelt.Auch sonst war praktisch nichts zur vermeintlichen Boba-Fett-Serie bekannt. Jon Favreau, der neben Dave Filoni für die neue TV-Ära hauptverantwortlich ist, hat heute jedoch gegenüber Good Morning America klargestellt, was The Book of Boba Fett ist und wie es im Zusammenhang mit The Mandalorian steht. Und Favreau hat vor allem verraten, dass die neu angekündigte Serie tatsächlich ein eigenständiges Spinoff ist.Weiter meinte Favreau, dass The Book of Boba Fett vor The Mandalorian produziert und ausgestrahlt wird, erst danach geht es für das Team zum "Hauptcharakter" zurück. Die Produktion der Boba-Fett-Serie läuft bereits, die Dreharbeiten werden aber erst nach der Ausstrahlung von The Book of Boba Fett starten. Das ist für Fans von "Mando" ein kleiner Wermutstropfen, da es bedeutet, dass dieser erst 2022 auf die Bildschirme zurückkehren wird.