Surface Hub: Rollout vom Windows 10 Team 2020 Update gestoppt

Microsoft hat den Rollout des neuesten Up­dates für den Surface Hub 2S gestoppt. In den letzten Wochen sollen sich viele Nutzer über Probleme in Zusammenhang mit der neuen Version be­schwert haben. Die Fehler sollen zunächst ausgebessert werden.

Support-Zeitraum bis März 2021 verlängert

Microsoft

Wie Microsoft in einem Blog-Eintrag schreibt, wurde das Windows 10 Team 2020 Update am 27. Oktober erstmals bereitgestellt. Windows 10 Team stellt eine spezielle Version des Redmonder Betriebssystems, die auf der Surface Hub-Plattform läuft, dar. Die letzte Ak­tua­li­sie­rung wurde vor mehr als drei Jahren veröffentlicht. Bevor die Windows 10-Version 20H2 zur Ver­füg­ung ge­stellt wurde, kam auf dem Surface Hub 2S noch die Version 1703 zum Einsatz.Dem Redmonder Konzern zufolge haben etwa 70 Prozent der Geräte, für die das Windows 10 Team 2020 Update verfügbar ist, das Update bereits installiert. Hierzu zählen die Whi­te­boards in den Ländern Neuseeland, Australien, Kanada, Belgien, Mexiko, Großbritannien, Japan, Schweiz und Italien. In den USA und in Deutschland ist die Aktualisierung bislang noch nicht offiziell erhältlich.Obwohl das Update auf den meisten Geräten erfolgreich installiert werden konnte, haben einige Nutzer über verschiedene Probleme in Zusammenhang mit der Installation geklagt. Aus diesem Grund hat Microsoft den Rollout vorübergehend gestoppt. Wann die Ak­tua­li­sie­rung wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar. Eine Zusammenfassung mit allen be­kann­ten Problemen lässt sich auf dieser Support-Seite finden.Damit die Surface Hub-Besitzer, die noch einen alten Build von Windows 10 Team ver­wen­den, ihre Whiteboards weiterhin sicher nutzen können, hat Microsoft den Support-Zeitraum für die Version 1703 bis zum 16. März 2021 verlängert. Am 18. Dezember möchten die Redmonder bekanntgeben, wie es in Bezug auf das Team 2020 Update weitergehen wird.