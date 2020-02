Surface Hub 2X: Neues "Riesen-Display" verspätet oder ganz eingestellt

Nachdem die zweite Surface-Hub-Generation vor knapp zwei Jahren vor­ge­stellt wurde, hat es von offizieller Seite aus keine konkreten Details zur zweiten Variante des "Riesen-Displays" mehr gegeben. Ein neuer Bericht legt nahe, dass das Projekt verspätet ist oder ganz eingestellt wurde.

Projekt Aruba wurde bereits eingestellt

Einsatz von Windows 10X war naheliegend

Laut Brad Sams wird sich der Surface Hub 2X mindestens verzögern. Vor kurzem hat Mi­cro­soft unter anderem die auf YouTube veröffentlichten Promo-Videos zum Gerät gelöscht. Auf Nachfrage teilten die Redmonder dann nur ausweichend mit, sich auf weitere Funktionen für den Surface Hub 2S zu konzentrieren und die Auslieferung der großen 85-Zoll-Variante vorzubereiten. Vermutlich wurde die Entwicklung des Surface Hub 2X komplett aufgegeben.Ursprünglich war geplant, dass das 2X-Modell noch in diesem Jahr das Licht der Welt er­bli­cken soll. Im Vergleich zur bereits erhältlichen 2S-Variante besteht damit die Option, mehrere Bildschirme nebeneinander zu platzieren und zu einem großen Display anzuordnen. Dafür sollte eine neue Betriebssystem-Version, Windows Co­re OS, zum Einsatz kommen. Im Dezember 2019 wurde allerdings bekannt, dass an der un­ter dem Codenamen "Aruba" entwickelten Soft­wa­re nicht mehr weitergearbeitet werden soll.Daraufhin wurde vermutet, dass auf dem Surface Hub 2X das für mehrere Bildschirme op­ti­mier­te Betriebssystem Windows 10X laufen wird. Es war also naheliegend, dass der Release des Geräts zum gleichen Zeitpunkt wie der Launch von Windows 10X stattfindet. Diese Ver­mu­tung war wohl falsch. Offenbar wurde die Anpassung der Software doch zu aufwendig.