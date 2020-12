Microsoft schlägt erneut in Gaming-Branche zu - diesmal bei E-Sports

Die nächste Übernahme Microsofts im Gaming-Segment steht inzwischen fest. Und diese deutet darauf hin, dass der Redmonder Software-Konzern seine Aktivitäten im E-Sports-Bereich zukünftig deutlich ausbauen will.

Kaufpreis unklar

Denn wie das Unternehmen mitteilte, hat man Smash.gg übernommen. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die sich auf die Organisation von E-Sports-Events spezialisiert hat. Bei diesem äußerte man sich erfreut über die neueste Entwicklung, da man mit Microsoft im Rücken auf stabilere wirtschaftliche Ressourcen und ein deutlich größeres Netzwerk an nutzbringenden Partnerschaften zurückgreifen kann.Die Verlautbarungen beider Unternehmen sind letztlich recht kurz und bieten wenig konkrete Informationen. Von Smash.gg war lediglich zu erfahren, dass die Plattform weiterhin als eigenständiges Projekt weiterarbeiten soll. Der Dienst wird also weiterhin wie bisher für alle Arten von Gaming-Turnieren und für alle Plattformen nutzbar sein. Formal wird die Firma der MSN Esports-Abteilung zugeschlagen.Was allerdings beispielsweise das finanzielle Volumen des Zukaufs angeht, wurden keine Angaben veröffentlicht. Da Smash.gg eine kleine Firma in Privatbesitz ist, war dies auch nicht notwendig. Und der Kaufpreis dürfte sich im Vergleich zu anderen Akquisitionen, die Microsoft im Gaming-Bereich tätigte, doch eher bescheiden ausnehmen.Der letzte große Wurf in dem Bereich, der Microsoft einiges an Aufmerksamkeit bescherte, war unzweifelhaft die Übernahme von Zenimax und damit auch Bethesdas. Hier lag das Finanzvolumen bei rund 7,5 Milliarden Dollar. Und für das Entwicklungs-Studio Mojang, das mit Minecraft einen der langlebigsten Hits der Spielebranche ablieferte, zahlten die Redmonder ebenfalls rund 2,5 Milliarden Dollar. Bei Smash.gg wird es sich hingegen um einen niedrigen Millionen-Dollar-Betrag handeln.