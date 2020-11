Absturz-Probleme mit der Corona-Warn-App für Android

Android-Nutzer melden vermehrt Probleme mit der aktuellen Version 1.7.0 der Corona-Warn-App. Nach der Aktualisierung stürzt die App vermehrt ab und verunsichert daher die Betroffenen, ob die App überhaupt noch richtig ihren Dienst tun kann.

Infektionsketten durchbrechen

Denn da sich die App jedes Mal, wenn man sie öffnen will, gleich wieder abstürzt, kann man mit der Version 1.7.0 weder seinen eigenen Risiko-Ermittlungsstatus einsehen noch im Falle eines positiven Corona-Tests sein Ergebnis eintragen. Es handelt sich dabei aber nur um einen Fehler, der bei einer begrenzten Nutzerzahl zum Tragen kam.Aber es gibt nun bereits Abhilfe: Das Robert Koch-Institut (RKI) war recht schnell mit der Fehlerbehebungen und stellt ab sofort ein Update bereit . Im Google Play Store bestätigten die Verantwortlichen, dass es einen Fehler in Zusammenhang mit älteren Android-Versionen gibt. Soweit das derzeit zu sagen ist, scheinen nur Nutzer betroffen zu sein, die Android 6, 7 oder 7.1 verwenden. Die Entwickler erstellten nun ein Bugfix und bitten entsprechend, die neue Version 1.7.1 möglichst rasch zu installieren.Die deutsche Corona-Warn-App ist eine Hilfe, um Infektionsketten zu durchbrechen, in dem mögliche Kontaktpersonen von Infizierte über die App schnell gewarnt werden. Daher hatte das RKI auch eine Aktualisierung veröffentlicht, mit der nun täglich eine mehrfache, häufigere Abfrage mit den Tracing-Datenbanken ermöglicht wird. Ziel des mehrfachen Datenaustauschs ist, dass man im Falle einer Risikoermittlung nun sehr viel schneller benachrichtigt werden kann.Bisher fand der Abgleich für das Kontakt-Tracing nur einmal alle 24 Stunden statt. Daher konnte es sein, dass eine Warnmeldung entsprechend mit einer Verzögerung von bis zu einem Tag beim Nutzer eintraf. Nun bekommt man die entsprechende Meldungen über etwaige Risikobegegnungen rascher.