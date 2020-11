Hacker bietet Microsoft-Konten von hochrangigen Managern im Netz an

Ein Hacker hat es geschafft, die Microsoft-Accounts von hunderten Mit­ar­bei­tern in verschiedenen Konzernen zu übernehmen. Bei den betroffenen Nutzern handelt es sich nicht um einfache Angestellte, sondern haupt­säch­lich um hochrangige Manager. Die Daten werden nun verkauft.

Stolze 100 bis 1500 Dollar pro Account

Wie ZDNet berichtet, bietet der Hacker den Datensatz im russischen Untergrund-Forum 'Exploit.in' an. Neben den E-Mail-Adressen der gehackten Konten liefert der Datensatz direkt die zum Einloggen benötigten Passwörter mit. In der Anzeige wird betont, dass die Accounts vor allem Personen in den sogenannten C-Level-Positionen gehören. Hierzu zählen unter an­de­rem Geschäftsführer (CEOs), Finanzmanager (CFOs) und technische Leiter (CTOs).Darüber hinaus können die gehackten Mi­cro­soft-Konten auch Präsidenten oder Vi­ze­prä­si­den­ten eines Unternehmens gehören. Weitere hochrangige Positionen nehmen Vor­stands­as­sis­ten­ten und verschiedene Direktoren ein.Dass die angebotenen Microsoft-Konten nicht nur normalen Mitarbeitern gehören, spiegelt sich auch im Preis wider. Abhängig von der Größe des jeweiligen Unternehmens und der Position des Account-Besitzers verlangt der Hacker stolze 100 bis 1500 Dollar pro Konto.Eine nicht näher genannte Quelle soll die Echtheit der angebotenen Account-Daten verifiziert und bestätigt haben. Welche Firmen von dem Hack betroffen sind, ist allerdings wei­test­ge­hend unklar. Zudem bleibt offen, wie die entsprechenden Konten entwendet wurden. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Accounts im Rahmen mehrerer Angriffe gestohlen worden sind.