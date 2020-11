Elon Musk blamiert sich mit Covid-19-Tests und heißt nun "Space Karen"

SpaceX-Gründer Elon Musk ist bereits früher durch Corona-Skepsis auf­ge­fallen und nun sorgt er erneut für Aufsehen. Denn er beklagte, dass seine Covid-19-Tests gleichzeitig positiv und negativ waren. Das hatte aber Gründe und die brachten Musk einen neuen Spitznamen ein.

"Covid-Schwindel"?

Nein, Ignoranz

Dass Musk als ein Kritiker der Corona-Maßnahmen gilt, ist alles andere als ein Geheimnis. Doch nicht immer waren seine Motive durchschaubar. Denn viele kritisierten den Tesla-Chef im Zuge des Endes der ersten Lockdown-Maßnahmen in Kalifornien und meinten, dass es ihm letztlich nur darum gehe, seine Fabriken wieder zu öffnen - und die Gesundheit seiner An­ge­stell­ten zweitrangig ist.Der 49-Jährige fiel auch danach immer wieder durch Verharmlosung von Covid-19 auf. Doch vor kurzem schoss er den Vogel ab. Denn Musk wurde eigenen Angaben nach auf das Co­ro­na­vi­rus getestet und man kann davon ausgehen, dass er positiv ist.Doch Musk nutzte seine Tests dazu, um Stimmung gegen Corona zu machen und versuchte eine Art Verschwörung zu konstruieren. Denn er schrieb auf Twitter: "Hier gibt es einen ex­tre­men Schwindel. Wurde heute vier Mal auf Covid getestet. Zwei Tests wa­ren negativ, zwei wa­ren positiv. Dieselbe Maschine, derselbe Test, dieselbe Krankenschwester. Antigen-Schnell­test von BD."Schnell versammelten sich die Anhänger der Church of Tesla um ihren Papst und begannen, allerhand Verschwörungsmythen zu Corona-Tests zu verbreiten. Das Problem: Die "Auf­lö­sung" steckt bereits im Tweet von Musk selbst, denn er schreibt selbst, dass er sich ei­nem bzw. mehreren Antigen-Tests unterzog.Die Wissenschaftlerin Emma Bell zerstörte Musk mit nur einem Tweet und erklärte: "Schnel­le An­ti­gen-Tests tauschen Emp­find­lich­keit ge­gen Ge­schwin­dig­keit. Sie liefern ein Ergebnis in we­ni­ger als 30 Minuten, können aber COVID-19 nur dann nachweisen, wenn man absolut voller Vi­ren ist. Der wahre Schwindel ist, dass Space Ka­ren sich nicht über den Test informiert hat, be­vor er sich bei seinen Millionen Anhängern da­rü­ber beschwerte."Kurz gesagt: Elon "Space Karen" Musk hat sich hier in aller Öffentlichkeit durch Unkenntnis und Ignoranz blamiert und hat nun auch einen neuen Spitznamen bekommen - mit dem Twitter auch bereits viel Spaß hatte (wie der Name "Karen" zum Meme wurde kann man übrigens hier nachlesen ).