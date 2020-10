Elon Musk kündigt zahlreiche Verbesserungen am Tesla Cybertruck an

Tesla hat seinen Cybertruck vor rund einem Jahr vorgestellt, in den ver­gangenen Monaten wurde es aber eher still um das futuristisch aus­seh­ende Fahrzeug. Nun hat sich Elon Musk aber wieder einmal dazu geäu­ßert und zahlreiche Verbesserungen in Aussicht gestellt.

Verbesserungen in Arbeit

Ohne Gigafactory kein Cybertruck

Der Cybertruck ist zweifellos ein Blickfang und hatte auch viel mediales Echo zur Folge, alle Fragen sind dazu aber noch längst nicht beantwortet. Denn so futuristisch und auffällig das Auto auch aussieht, an der Straßentauglichkeit des Cybertruck gibt es doch einige Zweifel. Es ist derzeit auch nicht klar, wann die Produktion tatsächlich starten kann, die Coronakrise hat sicherlich auch die Pläne hierzu über den Haufen geworfen.Wie das Elektromobilitätsblog Electrek berichtet, hat sich Elon Musk nun wieder einmal zum Cybertruck zu Wort gemeldet. Im Rahmen eines Konferenzgesprächs nach der Bekanntgabe der aktuellen (guten) Zahlen des Autobauers wurde der Tesla-Chef um ein Update hinsichtlich der Cybertruck-Produktionspläne gebeten.Musk gab auch Auskunft und meinte, dass er mit Franz von Holzhausen, dem Design-Chef von Tesla, vor kurzem über eine Design-Überprüfung gesprochen habe. Dabei habe man "einige Verbesserungen beim Cybertruck" anvisiert. Der CEO des Elektroautobauers meinte, dass man stets versucht, Konzeptautos zu verbessern. Und das mache man durchaus anders als andere Hersteller, denn diese verwässern solche Vorserienentwürfe zumeist sehr stark.Tesla will den Cybertruck zwar auch verbessern, aber im Wesentlichen so lassen wie er ist. Musk: "Es gibt viele kleine Verbesserungen im Vergleich zu dem, was enthüllt wurde. Ich glaube, es wird besser sein als das, was wir gezeigt haben."Zum Thema Produktion meinte Musk, dass diese an die Fertigstellung der Gigafactory in Austin geknüpft ist: "Das hängt von der Fertigstellung dieser Fabrik ab, denn es gibt einige neue Technologien mit dem besonders harten Exoskelett. Dies wurde noch nie zuvor gemacht, so dass es wahrscheinlich einige Herausforderungen geben wird."