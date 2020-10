Chrome für Android: App soll eine Scrollshot-Funktion bekommen

Die Android-Variante des Webbrowsers Google Chrome könnte bald ein neues Update erhalten. Mit der Aktualisierung soll ein Scrollshot-Feature in die App eingebaut werden. Hiermit bekommen die Nutzer die Option, eine komplette Seite in Form eines Screenshots zu speichern.

Funktion bisher nicht implementiert

Darauf deutet eine experimentelle Flag-Option, die sich in der neuesten Canary-Version der Android-Version des Browsers finden lässt, hin. Die Einstellung hört auf den Namen "Chrome Share Long Screenshots" und wurde mit der letzten Aktualisierung in die Chrome-App in­te­griert. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint die Flag-Option aber noch keinen Effekt zu besitzen.Wie Chrome Story berichtet, wurde das Fea­tu­re bislang überhaupt nicht in den Browser im­ple­men­tiert. Vor kurzem hatte Google die An­droid-App lediglich mit einem neuen Menü zum Teilen von Webseiten ausgerüstet. Hier kommt derzeit noch die normale Screenshot-Funktion zum Vorschein. Zukünftig dürfte sich dort aber auch ein Button zum Anfertigen eines Scroll­shots finden lassen. Wann die Entwickler das neue Feature fertiggestellt haben und ein Up­da­te zur Verfügung stellen, bleibt noch unklar.Im Normalfall kann ein Screenshot lediglich den momentan auf dem Bildschirm angezeigten Inhalt erfassen. Ein Scrollshot hat den Vorteil, dass die ganze geöffnete Seite erfasst wird. Dazu wird so lange nach unten gescrollt, bis das Ende der Seite erreicht wurde. Anschließend werden die Inhalte zu einem langgezogenen Bild zusammengesetzt und gespeichert. Einige Smartphone-Hersteller haben dieses Feature bereits in ihre Firmware eingebaut, sodass die Funktion in Zusammenhang mit fast jeder Anwendung verwendet werden kann.