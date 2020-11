Chrome erhält eine bessere Antivirus-Integration auf Windows 10

Antiviren-Software von Drittherstellern kann durchaus ein wichtiger Teil der Schutzvorkehrungen am PC sein, sie ist aber auch immer wieder eine Quelle für Unannehmlichkeiten. Künftig soll aber eine davon wegfallen, nämlich bei der Nutzung von Chrome

Probleme beim Speichern

Tab-Suche und bessere Omnibox

Google Chrome ist der mit Abstand meistgenutzte Browser der Welt, das gilt mittlerweile auch für das Betriebssystem, also Windows 10 (wenngleich nicht ganz so klar). Die Kombination Chrome/Windows 10 ist aber auf alle Fälle eine weitverbreitete und für alle ihre Nutzer gibt es demnächst eine gute Nachricht.Denn wie Windows Latest berichtet, schreibt Google in einem Chromium-Commit , dass Antiviren-Programme und andere Scanner auf Windows 10 gelegentlich neue Dateien sperren. Das aber kann zu verhältnismäßig häufigen Probleme führen, wenn man in Chrome Lesezeichen und andere Dateien, die den ImportantFileWriter nutzen, speichert.Die Chrome-Entwickler versuchen nun, das Problem anzusprechen, und zwar indem sie den ReplaceFile-Schritt mehrere Male neu versuchen bzw. durchführen. Google: "Dies geschieht nur unter Windows, weil wir hoffen, dass das der einzige Ort ist, wo das passiert."Außerdem arbeiten die Chrome-Macher an einem neuen Feature, das vor allem jene freuen dürfte, die (zu) viele Tabs offen haben - also geschätzt 90 Prozent aller Anwender. Denn Google entwickelt derzeit ein Feature namens Tab Search, dieses wird auch bereits an erste Nutzer von Chrome 87 verteilt : Hier bekommt man im Browser-Fenster (recht oben) ein zusätzliches Suchfeld, das über eine Drop-down-Leiste das Durchsuchen der Registrierkarten ermöglicht. Dieses Suchfeld kann auch per Strg+Shift+E erreicht werden.Auch die Adressleiste soll künftig neue Tricks beherrschen und auch die hierfür geplante Funktion klingt überaus praktisch: Denn Google will, dass die Omnibox "ausführbare" Funktionen beherrscht, man also per Texteingabe in der Adressleiste nach speziellen Einstellungen suchen kann, also etwa "Bearbeite Passwörter" und "Lösche Browser-Daten".