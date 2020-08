Angst vor Konkurrenz: Chrome für Android bald mit Eigenwerbung

Android-Nutzer können sich schonmal darauf einstellen, dass der Chrome-Browser ihres Smartphones demnächst auf sich aufmerksam machen wird, wenn man ihn zu lange nicht genutzt hat. Damit stellt sich Google auf die zu erwartende Konkurrenz ein.

Gelegenheiten nutzen

Lies die Nachrichten des Tages

Folgende Artikel in Chrome dürften dich interessieren

Spare bis zu 60 Prozent Daten

Nutze den Lite-Modus in Google Chrome

Google empfiehlt Chrome

Spare bis zu 60 Prozent Daten, lies hier die aktuellen Nachrichten

Siehe auch:

Chrome ist seit Jahren der dominierende Webbrowser und kann auf der Google-eigenen Android-Plattform wahrscheinlich einen Marktanteil von nahezu hundert Prozent beanspruchen. Der neue Microsoft Edge , der auf der gleichen Code-Basis beruht, scheint nun aber erstmals seit langer Zeit für etwas Nervosität bei den Entwicklern zu sorgen. Darauf deuten zumindest neue Funktionen hin, die das Team von 9to5google im Quellcode des Chrome entdeckt hat.In den Flags der kommenden Versionen von Google für Android wird sich ein eine Option mit der Bezeichnung "Enable re-engagement notifications" aktivieren lassen. Laut den weitergehenden Erläuterungen soll dadurch das integrierte Hilfesystem des Chrome in die Lage versetzt werden, zu entscheiden, wann Nachrichten zur Reaktivierung der Nutzer abgesetzt werden sollten.Konkret bedeutet das, dass der Chrome aktiv wird, wenn er zu lange nicht vom User gestartet wurde. Denn dann muss man wohl davon ausgehen, dass ein alternativer Browser installiert wurde. Die Google-Software wird allerdings nicht ganz von allein aktiv - denn dies könnte dann doch recht zügig zu wettbewerbsrechtlichen Problemen führen.Stattdessen wird der Browser es nutzen, wenn der Anwender in einer App auf Web-Inhalte geleitet wird. In diesem Moment greifen Android-Anwendungen nämlich auf die so genannten "Chrome Custom Tabs" zurück. Diese Gelegenheit nutzt der Browser dann, um für sich selbst Werbung zu machen. Dem Anwender werden dafür verschiedene Mitteilungen eingeblendet:So lauten die Angebote, die im Quellcode des Browsers hinterlegt sind. Zu finden ist dies in den derzeitigen Testversionen und es lässt sich damit rechnen, dass die entsprechende Eigenwerbung dann am der Chrome-Version 86 in der finalen Fassung ankommt, die im Oktober erscheinen wird.