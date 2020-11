Samsung verteilt Galaxy S10- und S20-Update mit verbessertem WLAN

Der koreanische Smartphone-Hersteller Samsung hat jetzt das nächste Sicherheitsupdate für die Galaxy S20-Familie herausgegeben. Auch für die S10-Serie gibt es ein Update, dabei wird nun auch ein Problem mit dem WLAN gefixt.

Update startet in Europa

Technische Daten zum Samsung Galaxy S20 FE (5G) Betriebssystem Android 10, OneUI 2.x Display 6,5 Zoll, 2400 x 1080 Pixel (20:9), Super AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 3, 407 ppi, Prozessor 5G-Variante: Qualcomm Snapdragon 865 (1x 2,84 + 3x 2,42 + 4x 1,8 GHz, Kryo 585, 7-nm-Prozesstechnologie, 64-Bit)

4G-Variante: Samsung Exynos 990 (2x 2,73 + 2x 2,50 + 4x 2,0 GHz, LPDDR5 RAM, 7nm EUV, Dual-Core NPU) Speicher 6 GB (4G auch mit 8GB) Arbeitsspeicher, 128 GB UFS 3.1 (4G auch mit 256 GB) Sensoren Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Magnetsensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, virtueller Näherungssensor SIM-Karten Nano-SIM (4FF), eSim Hauptkamera Triple-Cam, 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1,8, 79°, 1/1.76", 1.8 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2,2, 123°, 1/3.0", 1.12 µm, FF) + 8 MP (Teleobjektiv, f/2,0, 33°, 1/4.5", 1 µm, OIS, AF) Frontkamera 32 MP (f/2,0, 81°, 0.8 µm, 1/2.74", Autofokus) Kamerafunktionen Optischer Zoom 3-fach, Autofokus (PDAF), Gesichtserkennung, optischer Bildstabilisator, Videoauflösung 4K UHD, Full-HD, HD, Videoaufnahme UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 24 fps Besonderheiten IP68, Wireless PowerShare, Fingerabdruckleser unter dem Display Verbindungen 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (optional), NFC, Bluetooth 5.0, USB Typ C, WiFi 6 Akku 4500 mAh, Lithium-Polymer, Wireless Charging, 15W Netzteil Farben Weiß, Blau, Orange, Lavendel, Grün, Rot Maße 74,5 x 159,8 x 8,4 mm Gewicht 190 Gramm

Das meldet jetzt das Online-Magazin Sammobile . Die Updates für die S10- und S20-Serien enthalten demnach Performance-Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Dazu kommen die Sicherheitsupdates, die Google für Android freigegeben hat. Details dazu sind derzeit aber noch rar. Was Samsung im Detail alles geändert hat, ist derzeit gar nicht bekannt - noch fehlen die ausführlichen Release Notes. In den Veröffentlichungsnotizen des November Patches für das S10 heißt es laut Sammobile nur "Verbesserte WLAN- und Kamera-Stabilität" sowie "die Sicherheit ihres Geräts wurde verbessert".Adressiert wird dabei jetzt die gesamte Samsung Galaxy S10-Familie inklusive des Note 10. Ähnlich sieht es auch bei der Aktualisierung für das S20 aus. Auch da gibt es kaum Einzelheiten. Adressiert wird dabei die gesamte Samsung Galaxy S20-Familie. Die Firmware-Version trägt die Versionsnummer G98xxXXS5BTJ4, die Verteilung ist zum Wochenstart losgegangen. Sammobile vermutet, dass es dabei nun aktuell keine Änderungen abseits der Sicherheitsupdates gibt.Das Update wird derzeit in einigen euro­päischen Ländern, ein­schließ­lich Deutschland, eingeführt. Die Verteilung läuft gestaffelt, das heißt, dass das Update erst nach und nach allen Nutzern zur Verfügung stehen wird. Das neue Update ist für die unterschiedlichen Gerätevarianten (Aktualisierungen für Samsung Galaxy S20, S20 Plus und S20 Ultra) verfügbar.Auf das Android 11-Update warten Besitzer eines Samsung Galaxy S20 derweil weiter. Samsung hat den Start der Verteilung gerade erst noch einmal bestätigt - das Update soll dabei noch im November starten. Zuvor hatte es in der Gerüchteküche noch geheißen, der Start verzögere sich aufgrund der Corona-Pandemie.Die Koreaner sind dabei in letzter Zeit bei den Software-Updates viel schneller und vor allem auch regelmäßiger geworden. Nutzer können sich freuen, dass Security-Patches damit rascher bei ihnen ankommen, aber auch allgemeine Verbesserungen direkt von Samsung erfolgen häufiger.