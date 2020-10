AdDuplex: Windows 10 Version 2004 hat den größten Marktanteil

Das Werbe-Unternehmen AdDuplex hat eine weitere Statistik zur Ver­brei­tung der unterschiedlichen Versionen des Redmonder Betriebssystems Windows 10 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge handelt es sich beim Mai 2020 Update nun um die am meisten verwendete Windows-Version.

Aus der Webseite von AdDuplex geht hervor, dass die Windows 10 Version 2004 jetzt über einen Marktanteil von 37,7 Prozent verfügt. Somit handelt es sich bei dem Mai 2020 Update um die Windows-Version, die weltweit auf den meisten PCs installiert wurde. Im vergangenen Monat hatte die Windows 10 Version 1909 noch den ersten Platz eingenommen. Das Oktober 2019 Update (Version 1909) besitzt nun lediglich noch einen Marktanteil von 32,4 Prozent.Auf dem dritten Platz landet die Windows 10 Version 1903 mit einem Anteil von 22 Prozent. Zusammen kommen die zwei im letzten Jahr veröffentlichten Funktions-Updates immerhin noch auf einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent. Die älteren Versionen, die 2018 und in den vorherigen Jahren das Licht der Welt er­blickt hatten, spielen in der Statistik nur noch eine untergeordnete Rolle. Die neueste Ak­tua­li­sie­rung, das Oktober 2020 Update, kommt in dem Bericht lediglich auf einen Markt­an­teil von 1,7 Prozent. Da der Rollout des Updates jedoch erst vor kurzem begonnen hatte, ist dieser Wert noch nicht von großer Bedeutung.Es gilt als wahrscheinlich, dass die Windows 10 20H2 in den kommenden Monaten auf mehr Computern installiert wird. Natürlich sollte beachtet werden, dass es sich um keine offizielle Statistik von Microsoft handelt und AdDuplex für den Bericht die Datensätze von 100.000 PCs ausgewertet hat. In der Realität können die einzelnen Anteile daher leicht abweichen.