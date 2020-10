YouTube: Mobile App überarbeitet und mit neuen Gesten ausgestattet

Google hat ein neues Update für die mobile YouTube-App bereitgestellt. Die Aktualisierung bringt zusätzliche Gesten und Optionen zur Steu­er­ung der Videowiedergabe mit sich. Mit den Neuerungen möchte Google die Bedienung der Smartphone-App deutlich einfacher gestalten.

Update für Android- und iOS-App verfügbar

YouTube Song Downloader: Musik herunterladen

YouTube Downloader: Videos herunterladen

Das hat der Suchmaschinenkonzern im YouTube-Blog angekündigt. Auch in der mobilen Version des Videoportals kann der Nutzer zu verschiedenen Kapiteln eines Clips navigieren. Zu jedem Abschnitt wird nun eine entsprechende Vorschau angezeigt. Damit sollen sich be­stim­mte Szenen wesentlich schneller finden lassen. Darüber hinaus wurden der Button für Un­ter­ti­tel sowie die Autoplay-Schaltfläche jetzt an einer auffälligeren Stelle platziert.Mit den neuen Gesten soll sich der Videoplayer noch besser steuern lassen. Indem in einem Video nach oben gewischt wird, wird der an­ge­zeig­te Clip im Vollbildmodus abgespielt. Durch ein Herunterwischen kann die Ansicht natürlich auch wieder verlassen werden. Bei einer wei­te­ren Neuerung, die Google in die YouTube-App eingebaut hat, handelt es sich um das Feature "vorgeschlagenen Aktionen". Die Anwendung weist den Nutzer zum Beispiel bei einem Virtual-Reality-Video darauf hin, dass der Clip im Querformat wiedergegeben werden sollte.Das Update wird für die iOS- sowie die Android-Version der YouTube-App ausgerollt und kann über den offiziellen Apple App Store beziehungsweise über den Google Play Store he­run­ter­ge­la­den werden. Die Aktualisierung wird in Wellen verteilt, sodass die neuen Funktionen wo­mög­lich erst nach einigen Tagen oder Wochen bei allen Nutzern zum Vorschein kommen.