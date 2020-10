Copyright: Beliebtes Download-Tool 'Youtube-dl' vom Netz genommen

Da es aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, YouTube-Videos direkt über die Webseite herunterzuladen, greifen zahlreiche Nutzer hierfür auf Apps von Drittanbietern zurück. Nun wurde das beliebte Tool Youtube-dl nach einem Antrag des Musikverbands RIAA vom Netz genommen.

Bei der Recording Industry Association of America (RIAA) handelt es sich um ein US-ame­ri­ka­ni­sches Unternehmen, das die Rechte von zahlreichen Konzernen der Musikindustrie ver­tritt. Die Organisation hat das Open-Source-Projekt Youtube-dl abgemahnt und von GitHub entfernen lassen. Aus der DMCA-Anfrage geht hervor, dass die RIAA die Entwickler be­schul­digt, die Software lediglich zum Herunterladen von urheberrechtlich geschützten Wer­ken entwickelt zu haben. Neben dem Hauptprojekt sollen auch einige Forks eine Takedown-Aufforderung erhalten haben. Die jeweiligen Repositories lassen sich nicht mehr aufrufen.Der Code von Youtube-dl wird in vielen Pro­gram­men, mit denen Clips von YouTube he­run­ter­ge­la­den und in verschiedene Dateiformate konvertiert werden können, verwendet. Die RIAA ist der Ansicht, dass durch die Software Copyright-Verletzungen ermöglicht werden und dass das Tool somit nicht legal ist. Obwohl es zwar möglich ist, Youtube-dl zum Download von urheberrechtlich geschützten Musikvideos zu nutzen, kann die Anwendung natürlich auch zum legalen Herunterladen von Werken unter verschiedenen Lizenzen verwendet werden. Ob es in dem Fall zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommen wird, ist noch unklar.Obwohl Youtube-dl nun von der offiziellen GitHub-Seite entfernt wurde, lässt sich der Code derzeit noch auf vielen weiteren Plattformen finden. Das Projekt kann beispielsweise über die Paket-Manager der meisten Linux-Distributionen heruntergeladen werden. Es wäre allerdings denkbar, dass die RIAA das Programm bald auch aus diesen Quellen entfernen lässt. Da bei YouTube kein direkter Kopierschutz zum Einsatz kommt, dürfte es zukünftig wahrscheinlich Alternativen geben, auf welche die Nutzer dann zurückgreifen können.