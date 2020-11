"Baby Shark Dance" ist nun meistgesehenes YouTube-Video aller Zeiten

Im Juli 2017 eroberte der Sommerhit Despacito von Luis Fonsi die Krone als meist gestreamtes YouTube-Video aller Zeiten, damals konnte u. a. Gangnam Style des koreanischen Sängers Psy überholt werden. Despacito musste nun aber die Krone abgeben - an ein Kinderlied.

Wer kleinere Kinder hat, der wird Baby Shark Dance vermutlich kennen, denn der Song ist besonders bei den Jüngsten extrem populär. Wer den Fehler begeht und seine Kids einmal Baby Shark Dance hören lässt, der wird sich schnell in der Hölle des Repeat-Modus wiederfinden.Konkret bedeutet das, dass Baby Shark Dance Zugriffe sammelt wie kaum ein anderes Lied auf YouTube. Und der etwas mehr als zwei Minuten lange Song hat sich nun auch an die Spitze von Googles Videoplattform gesetzt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels kam das Kinderlied auf exakt 7.062.828.618 Zugriffe, Despacito auf 7.041.959.147 Views.Beide kommen also auf mehr als sieben Milliarden Aufrufe, das sind rund zwei Milliarden mehr als das drittplatzierte Video, Ed Sheerans Shape of You. Psys Gangnam Style (das erste Video in der Geschichte von YouTube, das die Milliardenmarke knacken konnte) ist übrigens mittlerweile recht weit zurückgefallen und steht bei 3,84 Milliarden Hits (via Polygon ).Mit Baby Shark Dance kehrt die YouTube-Krone aber nach Südkorea zurück, denn das Video wurde von Pinkfong produziert. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen aus Seoul, das im Bereich des Edutainment, also der Vermischung aus Bildung und Unterhaltung, tätig ist. Konkret bedeutet das, dass Pinkfong vor allem Kinderlieder produziert, der Kanal hat auf YouTube mehr als 40 Millionen Abonnenten.An sich ist der Baby Shark-Song ein altes Kinderlied mit nicht geklärter Herkunft, Pinkfong hat dazu 2016 eine Upbeat-Version produziert, diese ist nun auch eben zum beliebtesten Video aller Zeiten geworden.