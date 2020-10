Optionales Windows 10-Update behebt Problem mit Internetverbindung

Microsoft hat mit dem jüngsten Update für die Windows 10 Version 2004 einen Fehler adressiert, der zu Internet-Verbindungsproblemen führen konnte. Gestört waren dabei sowohl WLAN- als auch Ethernet-basierte Verbindungen.

Update KB4577063

Behebt ein Problem mit bestimmten WWAN-LTE-Modems, die nach dem Aufwachen möglicherweise keine Internetverbindung im Benachrichtigungsbereich anzeigen. Außerdem können diese Modems möglicherweise keine Verbindung zum Internet herstellen.

Behebt ein Problem, das das Öffnen von Anwendungen verhindern oder andere Fehler verursachen könnte, wenn Anwendungen Windows-APIs zur Überprüfung der Internet-Konnektivität verwenden und das Netzwerksymbol im Infobereich fälschlicherweise "Kein Internetzugang" anzeigt. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie eine Gruppenrichtlinie oder eine lokale Netzwerkkonfiguration verwenden, um die aktive Suche nach dem Network Connectivity Status Indicator (NCSI) zu deaktivieren. Dieses Problem tritt auch auf, wenn das aktive Probing keinen Proxy verwendet und passive Probes keine Internet-Konnektivität erkennen können.

Alles was du jetzt dazu wissen musst

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das neue optionale Update , das das Windows-Team herausgegeben hat, soll die Fehler beheben. Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest . Nutzer meldeten den Verbindungsfehler seit Monaten immer wieder - er tritt demnach bei verschiedenen Windows 10-Versionen auf und äußerte sich unterschiedlich stark. Mal war es nur eine ungewöhnlich verlangsamte Internetverbindung, mal war es das keine Verbindung angezeigt wurde, sie aber sehr wohl bestand. Meldungen gab es von Nutzern des Windows 10 Mai 2020 Updates alias Version 2004, aber auch von den beiden vorangegangenen Windows 10-Versionen 1909 und 1903.Die neuen optionalen Updates sollen die Probleme beheben. Microsoft hatte in der Woche das optionale Update KB4577063 veröffentlicht. In den Release-Notes werden folgende Probleme mit der Internetverbindung genannt.Diese Bugfixes werden zum Patchday am 13. Oktober automatisch verteilt. Wer von den Fehlerbehebungen schon jetzt profitieren würde, kann das Update bereits beziehen. Es wird als optionales Update über die Windows Update-Funktion mit angeboten.