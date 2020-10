Erstes Update für Windows 10 20H2 ist da, fixt WSL2-Bug und mehr

Microsoft hat die erste Aktualisierung für das frisch freigegebene Windows 10 Oktober 2020 Update herausgegeben. Es handelt sich dabei um das optionale Update in Vorbereitung für den November-Patch-Day, adressiert werden sowohl Windows 10 Version 20H1 als auch 20H2.

Problem mit WSL2 behoben

Änderungen KB4580364 für Windows 10 20H1 und 20H2

Wir haben ein Problem mit der Verwendung von Gruppenrichtlinien-Voreinstellungen zur Konfiguration der Homepage in Internet Explorer behoben.

Wir haben Administratoren die Möglichkeit gegeben, eine Gruppenrichtlinie zu verwenden, um die Option "Ziel speichern unter" für Benutzer im Microsoft Edge IE-Modus zu aktivieren.

Wir haben ein Problem mit nicht vertrauenswürdigen URL-Navigationen aus Internet Explorer 11 behoben, indem wir sie im Microsoft Defender Application Guard mit Microsoft Edge geöffnet haben.

Wir haben ein Problem behoben, das bei der Verwendung der vollständigen Suite von Entwicklertools in Microsoft Edge für Remote-Debugging auf einem Windows 10-Gerät auftritt.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem während der RDP-Sitzung (Remote Desktop Protocol) fünf Minuten oder länger nichts auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Wir haben ein Problem behoben, das bestimmte Benutzer von Windows Virtual Desktop (WVD) daran hindert, mit dem Datei-Explorer nach Dateien zu suchen.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass ein Gerät nicht mehr reagiert, nachdem Sie mehrere Stunden lang einen Stift benutzt haben.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass eine Anwendung vorübergehend nicht mehr reagiert, was zusätzliche z-Order-Operationen verursacht, die sich auf die Topmost-Eigenschaft eines Fensters auswirken.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen kann, dass DDE-Anwendungen nicht mehr funktionieren.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass die Funktion ImmGetCompositionString() bei Verwendung des Microsoft Input Method Editor (IME) für Japanisch den Hiragana in voller Breite zurückgibt, anstatt den Katakana in halber Breite zurückzugeben.

Wir haben ein Problem behoben, das auftritt, wenn Sie sich zum ersten Mal bei einem Konto anmelden oder eine bestehende Benutzersitzung mit Remote Desktop Services (RDS) entsperren. Wenn Sie ein falsches Passwort eingeben, ändert sich das aktuelle Tastaturlayout unerwartet auf das Standard-Tastaturlayout des Systems. Diese Änderung des Tastaturlayouts kann dazu führen, dass weitere Anmeldeversuche fehlschlagen oder in Domänen mit niedrigen Kontosperrschwellenwerten zu Kontosperrungen führen.

Wir haben ein Problem behoben, das die falsche CPU-Frequenz für bestimmte Prozessoren anzeigt.

Wir haben ein Leistungsproblem behoben, das auftritt, wenn PowerShell die Registrierung liest, um zu prüfen, ob der Registrierungsschlüssel ScriptBlockLogging in der Registrierung enthalten ist.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem der Zeitversatz des Zeitformats, das vom Befehl exe OS Get localdatetime/ value zurückgegeben wird, zufällig geändert wird.

Wir haben ein Problem behoben, das Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) daran hindert, die Microsoft Outlook-Signaturen zuzuweisen.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass mit Hybrid Azure Active Directory verbundene Geräte Portalinformationen aktualisieren können, wenn sich ein Gerätename oder eine Windows-Version ändert.

Wir haben ein Problem behoben, das möglicherweise den Start des Smart Cards for Windows-Dienstes verhindert.

Wir haben einen neuen Microsoft Event Tracing for Windows (ETW)-Anbieter namens "Microsoft-Antimalware-UacScan" hinzugefügt. Dieser ETW-Anbieter meldet die Einzelheiten des Kontexts für jede Anforderung der Benutzerkontensteuerung (UAC) im Manifest des ETW-Anbieters.

Wir haben ein Problem mit VPN-Verbindungen (Virtual Private Network) behoben, die zur Authentifizierung ein gesichertes Passwort (EAP-MSCHAP v2) verwenden und die Eigenschaft "Automatically use my Windows logon user name and password" aktiviert haben. Wenn Sie sich mit dieser Art von VPN verbinden, werden Sie in einem Authentifizierungsdialogfeld fälschlicherweise zur Eingabe Ihrer Anmeldedaten aufgefordert.

Wir zeigen jetzt Wiederherstellungspartitionen im Diskpart-Dienstprogramm an.

Wir haben ein Problem behoben, das den Stoppfehler 0xd1 in sys verursacht. Dieses Problem tritt auf, wenn bestimmte Arrays von einem Cluster-Knoten zu einem anderen verschoben werden.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass die Methode IAutomaticUpdatesResults::get_LastInstallationSuccessDate den Wert 1601/01/01 zurückgibt, wenn keine aktiven Updates vorhanden sind.

Wir haben Unterstützung für die Protokolle Transport Layer Security (TLS) 1.1 und 1.2 hinzugefügt, wenn eine Verbindung zu SQL Server über die Datenanbieter in Windows Defender Application Control (WDAC) hergestellt wird.

Wir haben ein Problem mit SQL Server behoben, das Leistungsprobleme verursachen kann, wenn Sie einen Linked Server-Provider so konfigurieren, dass er außerhalb des Prozesses lädt.

Wir haben ein Problem behoben, das die Windows-Leistung beeinträchtigen und den Start des LanmanServer-Dienstes verhindern kann, wenn Software von Drittanbietern benutzerdefinierte Dateisystemsteuerungen (FSCTL) von LanmanServer verwendet.

Wir haben ein Problem mit der Deduplizierung behoben, das lange Wartezeiten auf Resilient File System (ReFS) Cluster Shared Volumes (CSV) verursacht.

Wir haben ein Problem behoben, das einige Anwendungen daran hindern könnte, sich korrekt zu verhalten. Dies tritt auf, wenn Sie sie als Remote Application Integrated Locally (RAIL)-Anwendungen unter Verwendung von Remote Desktop Services (RDS) veröffentlichen und das Docking für eine AppBar ändern.

Wir haben ein Problem mit einem Deadlock im TCPIP-Treiber (TCPIP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol) behoben, das dazu führt, dass das Betriebssystem nicht mehr funktioniert oder nicht mehr reagiert.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass der Routing and Remote Access Service (RRAS) bei neuen Verbindungen nicht mehr antwortet. RRAS funktioniert jedoch für bestehende Verbindungen weiter.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führt, dass der RRAS-Administrator Microsoft Management Console (MMC) nicht mehr zufällig reagiert, wenn Sie administrative Aufgaben ausführen oder beim Start.

Wir haben ein Problem beim Starten von Windows Subsystem für Linux 2 (WSL2) auf ARM64-Geräten behoben, das nach der Installation von KB4579311 auftritt.

Damit gibt es schon jetzt, wenige Tage nach dem Start der Verteilung des neuen Windows 10-Feature-Updates bereits eine erste Fehlerbereinigung. Das Update wird unter KB4580364 in der Knowledge Base geführt und steht für die beiden Windows Versionen 20H1, alias Windows 10 Mai 2020 Update, und 20H2, alias Windows 10 Oktober 2020 Update zur Verfügung. Das Update ist optional und es birgt keine sicherheitsrelevanten Änderungen.Zu den wichtigsten Fehlerbehebungen gehört, dass ein Problem beim Starten vom Windows Subsystem für Linux 2 (WSL2) auf ARM64-Geräten behoben werden konnte, das nach der Installation von KB4579311 auftrat. Die Liste der Änderungen ist lang. Das Update war zuvor im Insider Kanal getestet worden. Es gibt dazu alle Informationen im Windows Blog . Die in dem optionalen Update enthaltenen Bugfixes werden mit dem Patch-Day im November an alle Nutzer verteilt.Dieses Update enthält die folgenden Korrekturen und Verbesserungen: