PlayStation 5: Sony lässt Sprachchats von PS5-Spielern überwachen

PS4-Spieler werden jetzt darüber informiert, dass ihre geführten Sprach­chats in Zukunft von Besitzern der PlayStation 5 auf­ge­nom­men und an Sony übermittelt werden können. Aus Grün­den der Moderation dürfen PS5-Nutzer somit ihre Freunde und Mitspieler bespitzeln.

Spieler überwachen Spieler: Eine Idee, die zu Diskussionen führen dürften

"Voice-Chats können zur Moderation aufgezeichnet werden. Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, aufgezeichnet zu werden." Diese Nachricht erwartet viele PS4-Spieler , die nach dem gestrigen Konsolen-Update auf die Software-Version 8.00 an diversen Gruppenaktivitäten im Online-Multiplayer teilnehmen. Doch scheint nicht Sony selbst seine Kunden auszuspionieren, diesen Job sollen die Spieler selbst übernehmen. Käufer der Play­Station 5 werden zum Start der Next-Gen-Konsole in der Lage sein, Mitschnitte von Sprach­chats anzufertigen und diese zu Moderationszwecken an Sony weiterzuleiten.In seinem jüngsten Blog-Beitrag klärt der japanische Hersteller auf: "Bisher ist unklar, ob Teilnehmer im Sprachchat vor dem Start der Aufnahme noch einmal akustisch gewarnt werden, wie es zum Beispiel in VoIP-Programmen wie TeamSpeak der Fall ist., so Sony. Ebenso sind die Konsequenzen unbekannt, die Sony nach einer entsprechend positiven Prüfung in Be­tracht ziehen könnte.Obwohl Sony mit der Einführung der PlayStation 5 und dem "Spitzel-Feature" voraussichtlich gegen Rassismus, Sexismus, Hassreden und Co. in oft toxischen Communities vorgehen möchte, sollte sich der Hersteller auf eine Diskussion zum Thema der freien Mei­nungs­äu­ße­rung und einen hohen Support-Aufwand zur Überprüfung der Mitschnitte vorbereiten.