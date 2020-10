PlayStation 5: Sony nennt die Apps, die es zum PS5-Start geben wird

In genau drei Wochen werden die ersten glücklichen Nutzer die Play­Station 5 in Betrieb nehmen und sicherlich als erstes ein passendes Next-Generation-Spiel ausprobieren. Doch früher oder später werden sie die Konsole wohl auch als Multimedia-Box nutzen.

Mehr als nur Gaming

Dazu hat Sony nun verraten, welche Apps von Beginn an für die PS5 verfügbar sein werden. In einem Blogbeitrag schreibt Phil Rosenberg, Senior Vice President und Head of Global Partner Development and Relations: "Wir wissen, dass viele ihre PlayStation-Konsole nicht ausschalten, wenn die Spiel-Session zu Ende geht. Unterhaltung wie Filme, TV-Shows, Musik und Gaming-Livestreams tragen auch zum PlayStation-Erlebnis bei."Deshalb hat der japanische Hersteller nun jene Anwendungen bekannt gegeben, die zum Start der Konsole bereitstehen werden. Das ist nur der Anfang und auch nicht alles, wie der Hersteller betont und in der Liste sind eigentlich alle großen Streaming-Anbieter vertreten - mit einer Ausnahme.Das ist zwar, wie Sony betont, eben nur eine erste Auswahl, doch man erwähnt auch, was nicht von Beginn an verfügbar sein wird, nämlich Amazon Prime Video. Warum das Angebot des Versandhändlers nicht zum Start bereitstehen wird, ist nicht bekannt, ebenso nicht dazu, wann diese nachgereicht wird.Zu finden sind die Apps in einem speziellen Bereich für Media Entertainment, dieser befindet sich direkt neben dem Game-Startbildschirm. Ein Download von Apps über den PS Store ist nicht erforderlich, so Sony.Außerdem erwähnt der Hersteller, dass man zum Start der PS5 auch eine spezielle Medienfernbedienung kaufen kann. Diese bietet nicht nur üblichen Tasten für Start, Stopp, Vor und Zurück, sondern auch sie dedizierte Launch-Tasten für die Apps von Disney+, Netflix, Spotify und YouTube.