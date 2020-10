Schnell genug für PS5: Neue Western Digital-SSDs richten sich an Gamer

Western Digital hat sein Speicher-Portfolio um drei neue Angebote unter der Marke WD_Black erweitert. Die SN850 NVMe SSD bietet dabei erstmals PCIe 4-Support. Die AN1500 NVMe SSD kommt als Add-in-Card, dazu gibts die D50 Game Dock NVMe SSD mit Thunderbolt 3.

Speicher werden immer schneller - das ist unter anderem in Bezug auf die Next-Gen-Konsolen aktuell ein viel besprochenes Thema. Western Digital hat jetzt drei neue WD Black Speicher-Produkte vorgestellt, mit denen man sich an Gamer richtet - inklusive der obligatorischen RGB-Beleuchtung.Mit der SN850 will sich Western Digital endlich im Markt der NVMe SSDs mit PCIe Gen4-Technologie einsteigen. Mit einer Lesege­schwindigkeit von bis zu 7000 MB/s und Schreibgeschwindigkeit von 5300 MB/s kann das Modell sehr gute Werte aufweisen, mit denen sie unter anderem auch für die PS5 als Nachrüst-Laufwerk infrage kommt - Sony gibt hier an, dass Festplatten 5,500 MB/s Schreibgeschwindigkeit mitbringen müssen, hat aber noch keine genauen Informationen zur Kompatibilität geliefert. Western Digital plant den Launch der WD Black SN850 NVMe SSD ohne Heatsink mit 500 GB, 1 TB und 2 TB2 zum Ende des Oktobers, Preis startet bei ab 139,99€ Euro. Die Version mit RGB-Heatsink folgt dann im ersten Quartal 2021.Die AN1500 NVMe SSD Add-in-Card richtet sich laut Western Digital an Gamer, die ihr System um eine bootfähige Add-in-Karte erweitern wollen. Hierbei verspricht man bei einem Aufbau aus zwei internen SSDs in RAID 0 eine der "schnellsten PCIe-Gen3 x8-Lösungen, die es derzeit auf dem Markt gibt". Die Lesegeschwindigkeiten gibt man mit bis zu 6500 MB/s an, beim Schreiben sollen bis zu 4100 MB/s erreicht werden. In den Kapazitäten 1TB, 2TB und 4TB sind die Modelle ab sofort an ab 245,99 Euro erhältlich. Auch hier darf RGB-Beleuchtung natürlich nicht fehlen.Mit der D50 Game Dock NVMe SSD richtet man sich an Laptop-Nutzer, die ihr System über Thunderbolt 3 mit schnellem Speicher und unzähligen Anschlüssen erweitern wollen. Bei den Geschwindigkeiten werden bis zu 3000 MB/s beim Lesen und 2500 MB/s beim Schreiben erreicht, dazu kommen folgende Ports: 2 x Thunderbolt 3, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB-C 10Gb/s, 3 x USB-A 10Gb/s, Audio In/Out, Gigabit Ethernet. RGB ist hier als kleiner Streifen auf der Unterseite integriert. Will man das Dock mit 1 TB NVMe SSD erstehen, werden 456,99 Euro fällig, bei der Version ohne verbauten Speicher sind es 296,99 Euro.