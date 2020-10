Microsoft Edge: Nutzer können 'Passwort anzeigen'-Button deaktivieren

Microsoft arbeitet fortlaufend daran, den Edge-Browser auf Chromium-Basis zu verbessern. Nun haben die Redmonder ein weiteres Update für die Canary-Version bereitgestellt. Es ist ab sofort möglich, den "Passwort anzeigen"-Button für eine bessere Privatsphäre zu deaktivieren.

Funktion in den Einstellungen aktivieren

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Siehe auch:

Viele Nutzer des Edge-Browsers dürften das Auge, welches neben einem eingegebenen Pass­wort zum Vorschein kommt, bereits gesehen haben. Während statt des eingetippten Kenn­wortes normalerweise schwarze Punkte dargestellt werden, wird das Passwort nach einem Klick auf das Symbol im Klartext angezeigt. Damit das nicht versehentlich passiert, können die Nutzer die Schaltfläche Techdows zufolge ab sofort automatisch ausblenden lassen.Um den "Passwort anzeigen"-Button zu ver­steck­en oder die Schaltfläche wieder zum Vor­schein zu bringen, muss der Nutzer eine neue Option in den Browser-Einstellungen ver­wen­den. Zunächst sollte der Bereich "Profile" und an­schlie­ßend der Unterpunkt "Kennwörter" angeklickt werden. Hier wird nun eine Schalt­flä­che zum Aktivieren und Deaktivieren des hin­zu­ge­füg­ten Features dargestellt.Die Nutzer sollten allerdings beachten, dass die neue Option von Webseiten überschrieben wer­den kann. Das ist beispielsweise bei Gmail der Fall. Hier wird der "Passwort anzeigen"-But­ton eingeblendet, obwohl die Anzeige der Schaltfläche in den Einstellungen deaktiviert wurde.Wer die Canary-Version des Edge-Browsers nicht auf seinem Rechner installiert hat, kann den jeweils aktuellsten Build auf dieser Seite finden. Microsoft stellt täglich Updates für die experimentelle Version des auf Chromium basierenden Browsers bereit. Sollten die Ca­na­ry-Nutzer keine schwerwiegenden Probleme melden, werden die hier eingebauten Funk­tio­nen nach wenigen Wochen auch in einen finalen Build des Edge-Browsers integriert.