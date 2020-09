Microsoft Edge: Update im Dev-Kanal bringt verbesserten Dark Mode

Microsoft hat eine neue Dev-Version des Edge-Browsers auf Chromium-Basis zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung bringt einen verbesserten Dunkelmodus sowie Neuerungen im Kioskmodus mit sich. Zudem wurden mit dem Update wieder einige Fehler aus der Welt geschafft.

Kioskmodus nun mit Timeout-Funktion

Build steht im Dev-Kanal des Insider-Programms bereit

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Der neue Build mit der Versionsnummer 87.0.644.4 kann von Insidern im Dev-Kanal he­run­ter­ge­la­den werden. Wie der Redmonder Konzern in einem offiziellen Blog-Eintrag schreibt, wird die Suche in der Seitenleiste ab sofort abgedunkelt, sobald der Dark Mode genutzt wird. Das war bislang nicht der Fall, sodass die Suchfunktion im hellen Design eingeblendet wurde.Außerdem wurde der Kioskmodus mit zwei neuen Features ausgestattet. Die Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, einen Leerlauf-Timeout festzulegen. Damit wird der Modus nach der angegebenen Zeit automatisch beendet, wenn der Nutzer keine Eingaben tätigt. Mit Hilfe einer Richtlinie kann festgelegt werden, dass Down­loads sich in diesem Modus selbst löschen.Natürlich enthält die Aktualisierung auch wieder einige Bugfixes. So wurden Fehler behoben, die dafür gesorgt hatten, dass bestimmte Tas­ten­kür­zel, das flüssige Scrollen und das Übertragen von Dateien nicht richtig funktioniert haben. Darüber hinaus sollte der Browser jetzt nicht mehr abstürzen, wenn Edge auf dem Mac ver­wen­det wird, PDF-Dokumente geöffnet werden oder ein Speicherort für eine Datei ge­wählt wird. Auch synchronisierte Lesezeichen sollten nun nicht mehr doppelt auftauchen.Bei dem bereitgestellten Dev-Build handelt es sich um eine experimentelle Insider-Version des Edge-Browsers. Der Download ist über diese offizielle Seite von Microsoft möglich.