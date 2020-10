Tab-Wiederherstellung: Microsoft macht Chromium immer besser

Der Wechsel von Microsoft Edge auf Chromium liegt mittlerweile eine ganze Weile zurück und man kann sicherlich sagen, dass sich der Schritt bewährt hat. Das gilt für beide Seiten, denn auch Chromium profitiert von Microsoft, denn die Redmonder tragen fleißig dazu bei.

Praktisch nach einem Absturz

Microsoft hat bei seinem Browser Edge lange Zeit sein eigenes Süppchen gekocht, der Erfolg war aber überschaubar. Doch dann folgte der Umstieg auf Chromium und das hat sich als gute Entscheidung erwiesen. Die Redmonder tragen auch eifrig dazu bei, Chromium selbst besser zu machen (und damit auch Browser wie Chrome und Vivaldi).So hat man Chromium bereits die eigene bewährte Rechtschreibprüfung spendiert, diverse Bugs behoben und auch die Speichernutzung und somit Akkulaufzeit verbessert. Damit ist aber nicht Schluss, denn Microsoft bereitet bereits die nächsten Verbesserungen vor, nämlich eine, die das Wiederherstellen von Tabs bei Abstürzen verbessern soll.Denn Microsoft arbeitet derzeit daran, die Datenerhaltungsfunktion zu verbessern, davon soll das Wiederherstellen von Tabs profitieren. Schon jetzt ist es möglich, die Tabs nach einem Absturz oder unbeabsichtigten Schließen wiederzubekommen. Das funktioniert auch gut, aber nicht perfekt. Letzteres liegt daran, dass es hier gewisse Zuverlässigkeitsprobleme gibt.Das ist Microsoft bewusst und das Unternehmen will das in einem aktuellen Commit ansprechen (via Windows Latest ). Die Änderung spricht eine Architektur-Frage an, und zwar würde Chromium eine N-Anzahl an Session-Dateien speichern und nicht wie bisher nur zwei.Das sollte den Datenverlust ansprechen und auch die Usability des Tab-Wiederherstellung optimieren, so Microsoft. Letzteres liegt daran, dass durch eine variable Anzahl an Session-Dateien die Tabs länger gespeichert würden. Microsoft: "Dies trägt dazu bei, die Langlebigkeit und Nützlichkeit von Daten aus der Wiederherstellung von Tabs zu verbessern."