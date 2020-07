Microsoft stellt die 'Velocity Architecture' der Xbox Series X vor

Microsoft hat in einem Video die sogenannte "Velocity Architecture" der Xbox Series X vorgestellt . Diese soll für einen optimalen Transfer von spielrelevanten Daten und somit eine optimale Performance sorgen.Hierbei setzt Microsoft auf ein Zusammenspiel einer speziell optimierten NVMe SSD mit einem 40-fachen schnelleren Datendurchsatz als dieser bei der Xbox One möglich ist. Eine neue DirectStorage API soll als Teil von DirectX Ladezeiten deutlich reduzieren.Eine dedizierte Hardware-beschleunigte Dekompression maximiert die Datentransferraten und die Leistungsfähigkeit der CPU, das neue Sampler Feedback Streaming (SFS) er­mög­licht das Laden besonders detaillierter Texturen immer dann, wenn sie auch tatsächlich benötigt werden, was eine unnötige Auslastung vermeiden soll.