PlayStation 5: Hunderte Vorbestellungen der PS5 werden storniert

Das Chaos rund um die PS5-Vorbestellungen nimmt neue Dimensionen an. Hunderte Käufer berichten derzeit von der Stornierung ihrer Be­stel­lung. Deutsche Händler haben ihren Kunden ein zu großes PlayStation 5-Kontingent angeboten, das Sony hierzulande nicht bedienen kann.

Die große Stornierungswelle kommt nach Deutschland

Egal ob PlayStation 5, Xbox Series X oder Nvidia GeForce RTX 3080 - Die Nachfrage nach neuer Gaming-Hardware scheint im Coronajahr 2020 immens zu sein. Vor allem Sony und die deutschen Partnershops müssen sich jetzt der Kritik vieler Spieler stellen. Wie unter anderem die Kollegen von GamesWirtschaft berichten, melden sich immer mehr PS5-Vorbesteller zu Wort, deren Bestellung von hiesigen Online-Händlern nachträglich storniert wurde. Vor allem Conrad Electronics, der die PS5-Konsolen auch gestern noch zum Vor­be­stel­len angeboten hat, ist betroffen.Zu den Stornierungen der PlayStation 5 gab Conrad zu verstehen: "" Notwendige Rückzahlung an betroffene Kunden sollen laut Conrad bereits veranlasst worden sein.Weiterhin werden Stimmen laut, die über PS5-Stornierungen bei Händlern wie Euronics, Expert, Otto, Media Markt und Saturn sprechen. GamesWirtschaft spricht von mehr als 300 Erfahrungsberichten von Vorbestellern der PlayStation 5, deren Bestellungen in den letzten Stunden und Tagen storniert wurden. Dazu sollen auch jene Käufe gehören, die im sta­tio­nä­ren Handel - also in den Filialen vor Ort - erfolgt sind. Ähnliche Probleme zeigen sich in den USA. Bereits kurze Zeit nach dem Start der unkoordinierten Pre-Order-Phase galt die Play­Station 5 und die PS5 Digital Edition als ausverkauft. Händler und Sony selbst kontaktieren derzeit ihre Kunden, die mit teilweise langen Lieferzeiten bis in den Dezember und das Jahr 2021 rechnen müssen.