PlayStation Store: Alte Spiele werden aus der Web-Version entfernt

Der Konsolen-Hersteller Sony arbeitet aktuell offenbar an einem Update für den offiziellen PlayStation Store. In der Web- und Mobile-Version der Plattform sollen nur noch Produkte für die neuesten Konsolen zum Vor­schein kommen. PS3- & PSP-Games lassen sich nicht mehr erwerben.

Gekaufte Titel stehen noch zur Verfügung

Update wird voraussichtlich noch im Oktober ausgeliefert

Das geht aus einer Mitteilung, die der Twitter-Nutzer Wario64 veröffentlicht hat, hervor. Im Rahmen der Überarbeitung entfernt Sony die Möglichkeit, für die PlayStation 3, PlayStation Portable und PlayStation Vita erschienene Games und Add-Ons zu kaufen. Darüber hinaus werden keine Apps, Themes und Avatare für die PlayStation 4 mehr angeboten. Die Inhalte sollen mit dem Update des Stores auch aus den Wunschlisten der Nutzer gelöscht werden.Dass die genannten Artikel nicht mehr in der Web- sowie der Mobile-Version des PlayStation Stores zur Verfügung stehen, hat allerdings keine Auswirkung auf die Verfügbarkeit in den Stores der jeweiligen Konsolen. Wer eine Play­Sta­tion 3, PlayStation Vita oder PlayStation Portable besitzt, kann die Spiele und Add-Ons für die jeweilige Konsole noch direkt über das Gerät erwerben und herunterladen. Auch Play­Sta­tion 4-Nutzer können natürlich noch auf ihre Apps, Themes und Avatare zugreifen.Während die Web-Plattform am 19. Oktober aktualisiert wird, erscheint das Update erst am 28. Oktober 2020 für die mobile Version des Stores. Damit wird der Store noch vor dem Release der PlayStation 5 aufgeräumt. Die Next-Gen-Konsole wird erst Mitte November das Licht der Welt erblicken. Auf welche Titel PS5-Nutzer dann zugreifen können, ist noch unklar.