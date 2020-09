PlayStation 5 für 20 Dollar: Walmart läuft die Preorder aus dem Ruder

Die Vorbestell-Phase rund um die PlayStation 5 kann man ohne Über­treibung als chaotisch bezeichnen. Bei Walmart war das Chaos aber offenbar noch deutlich größer: Ein Fehler im Bestellsystem sorgte dafür, dass die digitale Version der Konsole für 20 Dollar angeboten wurde.

Eines natürlich erst einmal vorweg: Dass Walmart wirklich die neue Sony-Konsole für 20 Dollar ausliefern wird, darf sehr bezweifelt werden. Dass es bei einem der größten US-amerikanischen Einzelhandelsunternehmen rund um den Vorverkauf der PlayStation 5 zu schwerwiegenden Problemen kam, passt aber perfekt zu dem durchweg als verpatzt angesehenen Preorder-Desaster. Wie Gamespot schreibt, hatte Walmart jüngst unzählige E-Mails an Kunden verschickt, die über "competitive price match" für die PS5 Informieren - also eine Funktion, bei der der Händler eigentlich seine Preise an die Konkurrenz anpasst.Allerdings kam es bei dieser Funktion offen­sichtlich zu einem groben Fehler: Walmart gewährte laut einer der Nachrichten 377 US-Dollar Preisnachlass auf die digitale Version der PlayStation 5, was den Preis auf ziemlich attraktive 22 US-Dollar gebracht hätte. Der Fehler beschränkte sich dabei aber nicht nur auf die Konsole selbst, sondern war auch rund um das Zubehör aufgetreten, so waren bei­spielsweise DualSense-Controller und der PS5-Remake von Demon's Souls zu unrealistisch niedrigen Preisen angepriesen.Wie Gamespot schreibt, hat Walmart bis zum Release im November natürlich noch genügend Zeit, um den offensichtlichen Fehler in seinem System zu reparieren. Dass die Konsole wirklich für 20 US-Dollar über den digitalen Ladentisch geht, scheint absolut ausgeschlossen - Fehler dieser Art berechtigen auch Anbieter in den USA zur Stornierung aller womöglich erfolgten Bestellungen.