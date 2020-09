PlayStation 5: Sony stimmt mit neuem Werbespot auf die Konsole ein

Nicht nur Microsoft, sondern auch Sony bringt noch in diesem Jahr eine neue Konsole an den Start. Die letzten fehlenden Details wie etwa auch der Preis der PlayStation 5 dürften noch in dieser Woche enthüllt werden, kurz vor dem entsprechenden Event am Mittwoch zeigt Sony jetzt einen neuen globalen Werbespot für die Marke PlayStation.Das Video mit dem Titel "The Edge" steht dabei ganz unter dem Slogan "Play Has No Limits" und zeigt einen Seefahrer, der in eine außergewöhnliche Welt eintaucht - ähnlich wie Spieler dies mit einer PlayStation tun können. Der Werbespot soll also vor allem auf das Spielgefühl eingehen, das Sonys Konsolen ermöglichen sollen. Neues Gameplay-Material oder Details zur PlayStation 5 lassen sich dem Video also nicht entnehmen.Wie Sony erklärt, wurden im Werbespot "einige kultige PlayStation-Symbole" versteckt, sodass vor allem Fans ein wenig genauer hinschauen sollten.