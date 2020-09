Gmail: Dienst wird umgebaut und mit einem neuen Logo ausgestattet

Der Suchmaschinenkonzern Google möchte seinen Mail-Dienst Gmail ein weiteres Mal umbauen und mit einem überarbeiteten Logo versehen. In den vergangenen Monaten hatte Google auch anderen Apps ein Redesign spendiert. Wann die neue Gmail-App erscheint, ist aber noch unklar.

Logo an den Stil anderer Icons angepasst

9to5google

Nachdem Gmail in letzter Zeit mit neuen Features wie zum Beispiel der Integration von Meet erweitert wurde, sollen die App und die Web-Version des beliebten Mail-Dienstes demnächst zu einem großen Teil umstrukturiert werden. Wie 9to5google berichtet, hat Google der Seite ein Teaser-Bild zugespielt. Auf dem Bild sind die Umrisse eines bisher nicht bekannten Gmail-Logos zu sehen. Das deutet darauf hin, dass die Anwendung ein neues Icon bekommt.Im Vergleich zum bestehenden Gmail-Logo passt das neue Symbol besser zu den anderen Icons der verschiedenen Google-Anwendungen. Natürlich sollte beachtet werden, dass es sich bei dem Bild lediglich um eine Skizze handelt und das finale Logo noch mit Farben versehen werden dürfte.Bei dem neuen Logo handelt es sich nicht um die einzige Änderung, die Google für Gmail geplant hat. Die App sowie die Web-Version sollen zu einem großen Teil umstrukturiert und mit neuen Funktionen ausgerüstet werden. Es wäre denkbar, dass die Menüs überarbeitet werden und es mehr unterschiedliche Tabs geben wird. Ein ähnliches Update hatte Google für die zwei Apps Maps und Fotos zur Verfügung gestellt.Wann die Umstrukturierung stattfindet und das neue Design an die Nutzer ausgeliefert wer­den soll, ist momentan allerdings noch ziemlich unklar. Außerdem ist bisher nicht be­kannt, mit welchen konkreten Neuerungen die Gmail-App ausgestattet werden soll. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass Google in den kommenden Wochen weitere Details zu dem be­vor­ste­hen­den Umbau veröffentlicht. Ein offizielles Statement gibt es aktuell noch nicht.