NFL: Microsoft Teams wird Zuschauer virtuell in die Stadien bringen

Vergangene Nacht ist die nordamerikanische American Football-Liga NFL in eine neue Saison gestartet und auch diese steht im Zeichen von Co­rona. Das gilt nicht nur für Teams und Spieler, sondern auch für die Fans. Abhilfe soll u. a. die Technik schaffen, dabei wird Microsoft helfen.

Video-Meetings

Wer das gestrige Auftaktspiel der National Football League gesehen hat, der hat Un­ge­wöhn­liches erleben können: Denn im Stadion von Titelverteidiger Kansas City Chiefs war ein Großteil der Ränge unbesetzt, Besucher waren nur vereinzelt zu finden. Das liegt natürlich an den Regeln hinsichtlich Corona, denn ansonsten wäre das Stadion bis auf den letzten Platz restlos ausverkauft.Für die NFL-Teams ist das eine ungewohnte Situation, denn den Heim-Mannschaften fehlt die lautstarke Unterstützung, zudem will man möglichst vielen Fans irgendwie doch eine Art "Mittendrin statt nur dabei"-Feeling ermöglichen. Und hier kommt Microsoft-Technik ins Spiel, denn der Redmonder Konzern ist seit bereits 2013 Partner der NFL.Und 2020-typisch werden Videokonferenzen eine wichtige Rolle spielen: Denn die Redmonder haben bekannt gegeben , dass man Microsoft Teams einsetzen wird, um Fans virtuell ins Stadion zu bringen. Dabei wird jedes Heimteam ausgewählte Anhänger zu VIP-Teams-Meetings einladen, diese sehen sich das Spiel dann gemeinsam an.Diese Fans werden dann in Mosaiken auf LED-Bildschirmen im Stadion eingeblendet, dazu kommen auch Displays, die bei den beiden Endzones aufgestellt werden. Dort sollen die Spieler Touchdowns mit den Fans zu Hause feiern können.Die Microsoft Teams-Meetings sollen teilweise auch die Sound-Kulisse liefern. Denn die wenigsten Mannschaften erlauben Sta­dion­be­sucher (zumindest bei den ersten Saison­spie­len). Damit Übertragungen nicht allzu trist klingen, sollen künstliche Fan­ge­räusche generiert werden, diese werden mit denen der Microsoft Team-Fans zusammengemischt.