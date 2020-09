Microsoft Teams bekommt etliche kleinere und größere Neuerungen

Über die Bedeutung von Microsoft Teams haben wir an dieser Stelle immer wieder hingewiesen, die Kommunikationslösung ist mittlerweile fixer Be­stand­teil des Software-Angebots von Microsoft. Entsprechend eifrig wird daran gearbeitet, nun gibt es Neues zu vermelden.

Native Benachrichtigungen

Usability-Fix

Microsoft Teams

Teams: Gratis-Handbuch mit Tipps und Tricks

Microsoft

Microsoft Teams hat - wie Konkurrent Zoom - in den vergangenen Monaten stark von der Covid-19-Pandemie profitiert und ist an vielen (Heim-)Arbeitsplätzen nicht mehr weg­zu­denken. Das bedeutet aber nicht, dass es auch nur ansatzweise perfekt wäre, denn Design-Macken und fehlende Funktionalitäten gab und gibt es durchaus einige.Wie Windows Latest berichtet, kommen demnächst einige Neuerungen dazu, einige davon kann man sicherlich auch mit "endlich" umschreiben. Dazu zählen native Benach­rich­ti­gun­gen für Windows 10 und MacOS. Damit kann man im Fall des Betriebssystems von Microsoft auf die Notifications direkt im Info-Center auf native Art und Weise zugreifen.Das Feature ist bereits im Preview-Kanal verfügbar und sollte noch im September allgemein verteilt werden. Diese Benachrichtigungen müssen aber wohl manuell in den Einstellungen aktiviert werden, und zwar beim "Notification-Stil".Auch die Privatsphäre wird verbessert, genauer gesagt wird es künftig möglich sein, während Meetings Nachrichten-Previews auszuschalten. Außerdem wird es ein neues Feature geben, mit dem man Posts und Antworten in dem je­wei­li­gen Kanal anpinnen kann.Martin Geuß hat auf seinem Blog Dr. Windows auch noch weitere Neuerungen bzw. Fixes entdeckt, darunter eine Lösung für das unbeabsichtigte Starten von Unterhaltungen. In einem Beitrag auf User Voice wurde mittlerweile bestätigt, dass Microsoft daran arbeitet, "neue Antwort" und "neuen Thread" besser voneinander unterscheiden zu können. Schließlich kommt auch noch eine kleine Warnung, die Teilnehmer an einer virtuellen Besprechung darüber informiert, dass das Meeting demnächst endet.