Probleme mit iOS 13.7: Corona-App zeigt falsche Risiko-Bewertung

Jede App hat auch mal Fehler, bei einer Anwendung, die ein Risiko bewerten soll, sind falsche Ergebnisse natürlich besonders ärgerlich. So geschehen jetzt bei der Corona-Warn-App die im Zusammenspiel mit iOS 13.7 Nutzer irreführende und falsche Einschätzungen anzeigt.

Falsche Warnungen sorgen bei Nutzern für unnötigen Stress

Risikobewertung muss wieder laufen

Von der Corona-Warn-App versprechen sich die Macher und die Politik ein wichtiges Werkzeug für die Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten. Ein bedeutender Bestandteil der Anwendung ist es dabei, auf Basis der Begegnungen mit anderen Nutzern der App eine Risikobewertung vorzunehmen. Genau bei diesem Prozess kann es jetzt offenbar aber zu so gravierenden Problemen kommen, dass die Macher sicher veranlasst sehen, bis zu einer Lösung in einem Blogpost darauf hinzuweisen.Wie der Mitteilung zu entnehmen ist, hat man bei den regelmäßigen Kompatibilitätstests "ein Problem im neuen Apple-Betriebssystem iOS 13.7 festgestellt". Das unerwünschte Ergebnis: bei einer geringen Zahl von Nutzern ist es möglich, dass es zu einer irreführenden Risiko-Berechnung kommt. "In der App wird einigen Nutzer*innen unter Umständen ein höheres Risiko angezeigt als sie tatsächlich hatten", so die Macher weiter zu dem Fehler.Eine Lösung des Problems scheint dabei nur in Zusammenarbeit mit Apple möglich zu sein. Im ersten Schritt haben die Macher ihre Fehler­analyse deshalb an den amerikanischen Kon­zern übermittelt. "Aktuell wird unter Hochdruck gemeinsam mit Apple an einer Lösung gearbei­tet", heißt es. Bis zu einer Lösung sollten iOS 13.7-Nutzer im Zweifelsfall also nicht auf die Anzeigen der App vertrauen, andere iOS-Versionen sind von dem Fehler aber nicht betroffen.Die Download-Zahlen der Corona-Warn-App sind laut RKI in Deutschland mittlerweile auf über 18 Millionen gestiegen. Auf iOS entfallen dabei 8,4 Millionen, unter Android wurde die App 9,6 Millionen heruntergeladen - eine genaue Aufschlüsselung der genutzten Betriebs­system-Versionen liefert man dabei aktuell aber nicht.