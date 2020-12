Microsoft Teams: Ausnahmen für Live-Events bis Mitte 2021 verlängert

Anfang 2020 hat der Redmonder Konzern bekannt gegeben, dass man temporär die Teilnehmer-Beschränkungen für Live-Events außer Kraft setzt, die bei Teams, Yammer oder Stream gelten. Das war natürlich eine Reaktion auf die Pandemie. Und beides geht nun länger als gedacht.

Bis Ende Juni 2021 verlängert

Microsoft Teams

Vor einigen Monaten dachte die Welt noch, dass die Corona-Pandemie demnächst überstanden sein wird, alle dachten oder besser gesagt hofften, dass der Winter 2020/2021 nicht so schlimm wird wie von vielen befürchtet. Das ist wohl auch der Grund, warum auch Microsoft eine Aufhebung des Limits bei Teams und Co. zunächst nur zeitlich begrenzt festgesetzt hat.Mittlerweile ist aber klar, dass Corona uns noch eine ganze Weile lang beschäftigen wird. Und das ist auch der Grund, warum der Redmonder Konzern nun über das Microsoft 365 Admin Center bekannt gegeben hat (via OnMSFT ), dass man die temporäre Aufhebung der Teilnehmerbeschränkung für Live-Events bis 30. Juni 2021 verlängert.Das ist natürlich vor allem für Veranstalter und Teilnehmer von Live-Events ein Segen, denn in den vergangenen und auch nächsten Monaten waren und sind Treffen in der echten Welt nicht möglich. Viele weichen deshalb auf Online-Plattformen aus und die Microsoft-Plattformen bieten auch entsprechende Möglichkeiten.Die Microsoft-Plattformen werden weiterhin bis zu 20.000 Teilnehmer, 50 Events pro Mieter und mit einer Länge von bis zu 16 Stunden unterstützen. Wer eine deutlich höhere Teilnehmerzahl benötigt, der kann das per Microsoft 365 Live Events Assistance machen, hier liegt das Limit bei 100.000 Teilnehmern.Ab Juli des nächsten Jahres benötigt man dann wieder, wie bereits zuvor, eine so genannte Advanced Communications-Lizenz , um Events mit mehr als 10.000 Gästen und einer Länge von mehr als vier Stunden hosten zu können.