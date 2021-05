Microsoft To-Do for Android: Update behebt Synchronisierungs-Fehler

Microsoft bietet seine To-Do-App, mit der Aufgaben geplant und ge­rä­te­über­grei­fend synchronisieren werden können, seit einiger Zeit auch für Android an. Dabei treten in manchen Fällen jedoch Fehler auf. Mit einem Update möchte Microsoft die Stabilität erhöhen und Bugs beseitigen.

Abstürze sollen nun verhindert werden

Update steht im Google Play Store bereit

Anwendung kostenlos im Microsoft Store

Android-App kostenlos im Google Play Store

Microsoft

Die Aktualisierung wurde vor kurzem veröffentlicht und erhöht die Versionsnummer der Android-Anwendung auf 2.44.192. Wie Windows Central schreibt, ist das Update nicht mit neuen Features ausgestattet. Stattdessen haben die Entwickler zusätzliche Dialoge, die bei der Behebung von Problemen helfen sollen, in die App eingefügt. Sollte ein Synchronisations- oder ein Login-Fehler auftreten, so kann der Nutzer eine Aktion zur Beseitigung auswählen.Dem Changelog zufolge soll die App jetzt nicht mehr so oft abstürzen wie zuvor. Sollte es ein Problem geben, so wird die Anwendung nicht direkt geschlossen. Stattdessen wird der Nutzer gefragt, wie das Problem behoben werden soll. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn Microsoft To-Do sich mit den gespeicherten Login-Daten nicht am Server der Redmonder anmelden kann. Darüber hinaus haben die Entwickler einige UX-Bugs beseitigt. Die täg­li­che Erinnerungs-Nachricht wurde überarbeitet.Das Update kann wie gewohnt über den Play Store heruntergeladen werden. Abhängig von den Einstellungen dürfte der Patch in den meisten Fällen bereits automatisch installiert worden sein. Wer die App noch nicht besitzt, kann Microsoft To-Do über diesen Link laden. Die Windows-Version lässt sich hier finden. Das iOS-Programm ist im App Store verfügbar.