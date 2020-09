ARD-Mediathek online first: Weg vom "Archiv", diese Premieren starten

Schon im vergangenen Jahr hatte die ARD angekündigt, künftig ihren Ausstrahlungsplan crossmedial aufzustellen. Nun startet die ARD Mediathek die ersten neuen "online first"-Highlights, darunter ein paar spannende Eigenproduktionen.

Serienpremieren in der ARD Mediathek

Ab 29. September 2020: "Parlament" (WDR/ONE), politische Satire-Serie

Ab 25. September 2020: "Der letzte Wille" (SWR), Comedy-Serie

Ab 18. Oktober 2020: "Ethno" (WDR), fiktionale Comedy-Serie

Ab Oktober 2020: "Da is' ja nix" (NDR), Komödie, Heimat-Serie

Online only

Ab 20. November 2020: "How to Tatort" (Radio Bremen), Mockumentary

Ab November 2020: "Zwei Minuten - Der Test"

Ab Dezember 2020: "Twin" (ARD Degeto), Crime-Drama

Ab Dezember 2020: "Kommissar Bäckström" (ARD Degeto), Krimi

Planungen laufen für kommendes Jahr

ARD

Die ARD Mediathek klopft den alten Staub vieler Jahre an Archiv-Dasein ab und startet ab dem 8. September mit Premieren neuer, selbstproduzierter Highlights im Internet. Mit einer Serienoffensive startet die ARD Mediathek dabei in den Herbst und Winter. Die Starttermine stehen nun fest - und es gibt quasi noch ein Überraschung - es wird auch einige neue Serien geben, die nur online verfügbar sind. Damit versucht sich die ARD nun an einem ganz neuen Modell, zugeschnitten auf moderne Mediennutzung. Zu den ersten Serien, die jetzt in Kürze online starten gehört "Oktoberfest 1900" am 8. September. Ab dem 27. September startet dann "Pan Tau". Die dritte Staffel des Erfolgshits "Babylon Berlin" wartet ab dem 11. Oktober, "Das Geheimnis des Totenwaldes" und die dritte Staffel "Charité" folgen.Jörg Schönenborn, ARD-Koordinator Fiktion: "So viel und so vielfältig war Serie in der ARD noch nie. Mit 'Oktoberfest 1900' und vielen weiteren Serien in den kommenden Monaten bespielen wir erstmals durchgängig zuerst die ARD Mediathek und dann unsere linearen Ausspielwege im Ersten, in den Dritten Programmen und auf ONE. Ich freue mich über die Qualität und die Bandbreite der fiktionalen Angebote, mit denen wir die Attraktivität der ARD Mediathek nachhaltig stärken und zeigen wollen, dass wir es im non-linearen Wettbewerb ernst meinen: Wir denken nicht länger zuerst in linearen Sendeplätzen, sondern konsequent zuerst in Inhalten und Projekten - ein Paradigmenwechsel für die ARD."Neben den genannten Serien und Mehrteilern sind noch weitere Formate geplant. Die sollen dann aber erst im Jahr 2021 in die ARD Mediathek kommen, ebenso wieder als Online-Premieren und Online-only. Die Themen werden wieder breit gestreut sein, von Comedy über Drama bis zu Krimi und Mystery. Darunter werden dann auch eine Reihe von neuen, internationalen Produktionen sein, kündigte die ARD an.