Amazon Prime Video kooperiert mit ARD und ZDF, Live-Streams starten

Amazon hat mit ARD und ZDF einen interessanten Deal für alle Prime Video-Kunden ausgehandelt. Ab sofort gibt es HD-Streams ausgewählter Öffent­lich-Rechtlicher Sender aus Deutschland bei den Amazon Channels gratis. Die Aktivierung ist aber etwas tricky.

Aktivierung mit Tücken

So funktioniert die Aktivierung:

Bei Amazon im Web-Interface anmelden

Amazon-Sonderseite zu der ARD-ZDF-Kooperation aufrufen

Auf den Channel-Guide klicken

In der Live-Übersicht auf zum Beispiel auf ARD klicken

Neues Fenster zeigt an: "Fernsehprogramme jetzt kostenlos starten" und beim Button "Jetzt starten", den Button auswählen

30 Tage lang kostenlos testen

Das hat Vorteile - wer bereits Amazon Prime Video-Abonnent ist, kann damit nun ohne weitere Apps auf TV, Smartphone, Tablets und PC einfach von ARD, ZDF und weiteren das Live-Programm empfangen. Das neue Live-Angebot findet man bei den Amazon Channels. Da es sich um das Programm der Öffentlich-Rechtlichen Sender in Deutschland handelt, können deutsche Kunden den Live-Stream auch kostenlos nutzen. Man muss sie allerdings einmalig aktivieren, und das funktioniert derzeit scheinbar nur aus dem Web-Interface am PC.Schon vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Amazon die Live-Streams der Öffentlich-Rechtlichen Sender mit in die Amazon Prime Video-App aufnehmen wird. Der Start allerdings war holpriger als gedacht. Viele Nutzer versuchten über die Prime Video-Channels auf die ARD und ZDF-Live-Streams zuzugreifen, konnten sie aber nicht aktivieren. Das funktioniert auch nur in Verbindung mit einem aktiven Prime-Video-Abo. Nun scheint es besser zu laufen.Bei vielen Nutzer gibt es allerdings noch immer keinen direkten Weg, um das Live-Programm zu aktivieren - die Option ist etwas versteckt, man muss sich durch einige Seiten klicken. dann funktioniert die Aktivierung aber zuverlässig. Sollte man nicht zurecht kommen, kann der Amazon Support helfen.Damit wurden die Öffentlich-Rechtlichen Sender aktiviert und man sieht sie ab sofort auch in den Apps, zum Beispiel auf dem Smartphone oder auf seinem Fernseher. Zu der Auswahl gehören derzeit ARD, ZDF, Kika, Arte, 3sat, ZDFneo, ZDFinfo, Phoenix, One, Tagesschau24 und alle dritten Programme.