Google Chromecast: Preise des neuen Android-TV-Dongles gesichtet

Die Arbeiten am neuen Google Android-TV-Dongle, der unter dem Code­namen "Sabrina" Teil der Chromecast-Familie werden soll, scheinen bei­nahe abgeschlossen. Erste Händler in den USA listen das Streaming-Zubehör bereits zu vergleichsweise günstigen Preisen.

Harte Konkurrenz trotz möglichem 4K-HDR- und Stadia-Vorteil

XDA Developers

Die Kollegen von Android Police und 9to5Google sind bei US-Händler fündig geworden, die Googles ersten Android-TV-Stick bereits in ihr Sortiment aufgenommen haben und über Preise sprechen. Während die bekannten Handelsketten Walmart und Target den "Sabrina"-Dongle für rund 60 US-Dollar bewerben, zeigen Bilder aus den internen Shop-Systemen von Home Depot einen Preispunkt von 49,99 US-Dollar. Da man davon ausgehen kann, dass der neue Chromecast mit einer 4K-Auflösung arbeitet, würde Google zum Start einen geringeren Preis aufrufen als für den aktuell reduzierten Chromecast Ultra (69 USD / 77 Euro).Ein Preis der sinnvoll erscheint, da die Konkurrenz nicht schläft . Der Amazon Fire TV Stick 4K geht im Angebot oftmals für unter 40 Euro über den Ladentisch und die Xiaomi Mi Box S ist hierzulande für rund 50 Euro erhältlich. Wer seinen Streaming-Alltag nur auf den 1080p-Be­reich beschränkt, erhält den klassischen Fire TV Stick reduziert bereits für unter 20 Euro und der Xiaomi Mi TV Stick schlägt mit knapp 37 Euro zu Buche. Ein Vorteil des neuen Google Chromecast-Dongles mit überarbeitetem Android TV könnte zusätzlich die Kompatibilität zum Spiele-Streaming-Dienst Google Stadia sein.Offiziell äußert sich Google bisher nicht zum neuen Sabrina-Stick. Schenkt man den US-Händlern jedoch Vertrauen, steht eine Markt­ein­füh­rung zumindest in den Vereinigten Staa­ten kurz bevor. In Hinsicht auf die Ver­füg­bar­keit geben Shops den 30. September als Release-Termin an. Man könnte davon ausgehen, dass der neue Android-TV-Dongle zeitlich zum Ver­kaufs­start und der Vorstellung der für den Herbst erwarteten Smart­phones Pixel 4a (5G) und Pixel 5 auch über den Google Store in Deutschland angeboten wird.