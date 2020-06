Cloud-Gaming: Google bringt Stadia auf alle Android-Smartphones

Ab sofort kann der Spiele-Streaming-Dienst Google Stadia auf beinahe allen An­dro­id-Smartphones genutzt werden. Zudem werden ein virtueller Touch-Con­troller bereitgestellt und neue Qua­li­täts­ein­stel­lun­gen für die Auflösung, Bandbreite und HDR-Option einzelner Geräte ermöglicht.

Google stellt experimentelle Stadia-Funktionen für Android bereit

Google Stadia

Google wendet sich in seinem ersten "This Week on Stadia"-Beitrag im Juni an die wach­sen­de Community seiner Spiele-Streaming-Plattform. Erst vor wenigen Tagen wurde die Test­phase von Stadia Pro nach den Lockerungen der Coronavirus-Isolation auf nur noch einen kostenlosen Monat verkürzt und fünf neue Gratis-Spiele dem Premium-Abonnement hin­zu­ge­fügt. Interessante Neuigkeiten verkündet das Unternehmen hinter der be­kann­ten Such­ma­schi­ne jetzt vor allem für Spieler, die Stadia unterwegs auf dem Android-Smartphone nutzen.Neben den Modellen der OnePlus 8 (Pro)-Familie werden jetzt weitere Smartphones des chi­ne­si­schen Herstellers offiziell unterstützt. Die Geräte der Reihen OnePlus 5, OnePlus 6 und OnePlus 7 inklusive aller Pro- sowie T-Versionen erhalten eine Stadia-Zertifizierung und kön­nen das Spiele-Streaming direkt über die Stadia-App starten. Gute Nachrichten gibt es je­doch nicht nur für Besitzer von OnePlus-Smartphones. Über die Einstellung für "Ex­pe­ri­men­tel­le Funktionen" innerhalb der Stadia-App kann nun jedes Android-Modell zum Streamen genutzt werden, auch wenn Google warnt, dass die Optimierung auf einigen Smartphones noch nicht abgeschlossen ist.Das Mobiltelefon muss lo­gi­scher­wei­se die Stadia-App aus dem Play Store unterstützen.Weiterhin startet Google Stadia ab sofort mit der Verteilung der so genannten "Mobile Touch Controls". Dabei handelt es sich um virtuelle Tasten für den Handy-Touchscreen, die eine Controller-Steuerung simulieren, sollte kein passendes Zubehör mit dem Smartphone ver­bun­den sein. Ebenso ist es jetzt möglich, die Auf­lö­sung und somit die Streaming-Qualität für jedes genutzte Gerät einzeln zu bestimmen. Bisher war es lediglich möglich über die Stadia-App globale Einstellungen vorzunehmen. Mit diesem Feinschliff nähert sich Google den Funktionen an, die Spieler eigentlich bereits zum Start von Stadia erwartet haben.