Googles App-Flatrate für den Play Store unter Android jetzt auch bei uns

Google bietet mit dem Play Pass schon seit dem letzten Jahr eine Art App-Flatrate an, mit der der Kunde gegen eine monatliche Gebühr diverse kostenpflichtige Apps dauerhaft erhalten kann. Jetzt startet Play Pass auch bei uns.

Play Pass bekommt Jahresabo-Option

Deutschland gehörte bisher nicht zu den Märkten, in denen Google das Play Pass genannte App-Abonnement für den Play Store anbot. Ab dieser Woche hält das Angebot aber auch hierzulande Einzug, wobei Google nur begrenzte Angaben zur Preisgestaltung in Deutschland und den anderen europäischen Ländern gemacht hat Konkret zahlen die Nutzer des Google Play Pass in Deutschland 4,99 Euro im Monat. Sie er­hal­ten dafür Zugriff auf eine Auswahl von mehr als 350 Apps, die normalerweise teurer oder selbst nur gegen eine monatliche Gebühr eigenständig vertrieben werden. Damit ist das An­ge­bot zwar auch fast ein Jahr nach seinem ersten Start in den USA noch recht über­schau­bar, doch für manche Nutzer kann es sich durchaus lohnen.Vor allem dann, wenn man zu Googles neuem Jahresabo für den Play Store greift, lässt sich etwas Geld sparen. Man will nämlich bald eine neue Variante des Play Pass mit jährlicher statt monatlicher Zahlung anbieten, ganz wie andere Abo-Dienste dies ebenfalls tun. Statt monatlich knapp fünf Euro, können die Kunden dann ein­mal jährlich 29,99 Euro zahlen.Rechnet man dies auf den Monat herunter, wer­den für den Google Play Pass dann nur noch rund 2,50 Euro fällig. In den letzten Monaten hat Google das Angebot angeblich um mehr als 150 weitere Apps ausgebaut, darunter auch eine Vielzahl von Spielen. Für die kommende Zeit plant der Konzern natürlich weitere Investitionen, um den Play Pass noch attraktiver zu machen.