Platzhalterpreise zu PS5 und Xbox Series X verheißen nichts Gutes

Die letzten Geheimnisse der nächsten Konsolen sind ihre Preise und beide Hersteller lassen sich ungewöhnlich viel Zeit mit deren Bekanntgabe. Immer häufiger tauchen bei Händlern Platzhalter auf, diese deuten aber darauf hin, dass PS5 und Xbox Series X keine Schnäppchen werden.

Ratenzahlung bei Best Buy ein Hinweis

Genaue Termine zu den beiden Next-Generation-Konsolen sind noch nicht bekannt, man kann aber wohl davon ausgehen, dass die neue Xbox und die PlayStation 5 zwischen Anfang und Mitte November erhältlich sein werden. Auch der Preis ist bisher nicht bekannt, beide Hersteller belauern sich hier offenbar, um den anderen noch kurzfristig unterbieten zu können.Dazu gab es bereits vor einer Weile Berichte hinsichtlich Microsoft, angeblich wollen die Redmonder den japanischen Konkurrenten preislich unbedingt ausstechen. Das ist sicherlich eine Lektion aus dem Xbox One-Launch , wo man 100 Dollar bzw. Euro über der PS4 lag und das einer der wichtigsten Gründe war, warum die Sony-Konsole davonziehen konnte.Bei der neuen Generation bahnt sich aber an, dass beide Geräte eher hochpreisig auftreten werden. Denn wie DualShockers berichtet, sind beim US-Großhändler Best Buy "indirekte" Platzhalterpreise zu PlayStation 5 und Xbox Series X aufgetaucht. Diese sollten - warnt DualShockers explizit - jedoch nicht für bare Münze genommen werden. Denn es ist möglich, dass auch Best Buy hier nur spekuliert.Konkret werden nämlich auf den Vorbe­stell­seiten von PS5 und Xbox Series X Fi­nan­zie­rungsangebote von 18 Monaten angeboten. Diese Ratenzahlung ist eine populäre Bezahlvariante bei Best Buy und wird für diese Dauer nur für Produkte angeboten, die 499 Dollar und mehr kosten. Zwölf-Monats-Finanzierung gibt es für Produkte, die weniger als 400 Dollar kosten.Freilich: Ein Beweis ist das nicht, denn Best Buy kann eben wie alle anderen einen Preis annehmen und die Finanzierungsangebote entsprechend ausrichten. Aber es ist auch denkbar, dass man schon mehr weiß und seine Webseite entsprechend vorbereitet.